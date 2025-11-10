María Teresa, notaria con 16 años de antigüedad: "Tardé unos 2 años y medio en sacar la oposición, que no es lo habitual"
Ha roto moldes en el mundo notarial, convirtiéndose en un referente por su brillante trayectoria y su rapidez en alcanzar metas.
La historia de María Teresa Barea no es una historia normal y corriente. Es un notaria de récord, no sólo por aprobar la oposición a notariado en un tiempo muy inferior al habitual, sino por todo lo que ha conseguido tras aprobarla. Ya en la carrera hizo auténticas hazañas, sacando 49 matrículas de 49 asignaturas.
Fue la primera mujer y la persona más joven en ocupar el cargo de decana del Colegio Notarial de Andalucía, una de las instituciones notariales más importantes de España, siendo escogida con tan solo 38 años, tras haber sido vicedecana del mismo.
Hoy, es la portavoz nacional del Consejo General de Notariado, labor que compatibiliza con su profesión. De la cual, según sus propias palabras, es una entusiasta: "He entrado hace media hora en el despacho y ya soy feliz como una perdiz", comenta a El Español.
Descubrió su vocación por esta profesión en tercero de carrera, gracias a la asignatura de derecho notarial, impartida por el que es ahora su compañero de despacho,Juan Antonio López Frías. Una vez con el objetivo en mente y habiendo encontrado su camino, ya solo quedaba la parte más dura, la oposición.
"La máxima ilusión de un notario al final es compartir la vida profesional con tu propio maestro, ¿no? Empecé a prepararla y tardé muy poco tiempo. Yo tardé unos 2 años y medio en sacar la oposición, que no es lo habitual", afirma María Teresa.
Consejos para preparar una oposición a notario
Haciendo un repaso de su trayectoria, no hay nadie mejor que ella para dar consejos sobre cómo afrontar una preparación que tiende a agotar a un gran porcentaje de sus estudiantes.
Lo primero de todo es estar mentalizado, es una carrera de larga distancia que requiere una intensidad de preparación muy alta:
"Estamos hablando de gente que se encierra 6 días a la semana con solo uno de descanso, con 10 o 12 horas al día de estudio. Y cuando ya está convocada la oposición no tienes ni siquiera el día de descanso", afirma.
Sin embargo, según María Teresa, hay que afrontar este proceso con la visión de que pase lo que pase es una formación que te va servir para el futuro, aunque no se apruebe la oposición, su estudio es muy útil para emprender otros caminos jurídicos.
Por este motivo aconseja evitar la visión del 'todo o nada'. Es terrible encerrarse a estudiar pensando "si lo saco bien y si no lo saco es como si no hubiera hecho nada".
También resulta fundamental estar arropado en el proceso de preparación. Ya no solo en el aspecto económico, que también (aunque existen becas de apoyo y clases gratuitas en los colegios notariales), sino sobre todo en el aspecto anímico, siendo fundamental el entorno cercano del estudiante.
¿Funcionario público o empresario?
La profesión notarial es algo atípica, ya que conserva una dualidad entre lo que sería un cargo público con un empresario individual. Los alumnos habrán de tener cierto sentido emprendedor, ya que además de su profesión habrán de gestionar todos los problemas y adversidades que afronta cualquier trabajador por cuenta propia.
"Una notaría no cuesta nada para el Estado. La organización material de nuestro día a día depende de nosotros. Tenemos todas las cargas que puede tener un autónomo: económicas, de papeleo, administrativas o fiscales", comenta, aludiendo a que la mentalización previa es una baza fundamental antes de sumergirse en la preparación de esta profesión.
Su historia demuestra que el éxito en una oposición no solo depende del talento, sino también de la mentalidad, la constancia y el apoyo emocional. Y, por qué no, es el ejemplo perfecto de aquel dicho que dice 'todo esfuerzo tiene su recompensa'.