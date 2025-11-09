La receta aragonesa que gusta en toda España y es perfecta en otoño: tradicional, fácil de hacer y rica en proteínas

0 votos

Total: 1 h 10 min

Comensales: 4

En verano se buscan recetas frescas y ágiles, pero en otoño e invierno se prefieren platos sabrosos y contundentes.

La gastronomía tradicional aragonesa es conocida por ser de 'aprovechamiento', como casi todos los platos típicos de España.

No obstante, hay una receta sencilla y rica en proteína que encanta a todo el país: el pollo al chilindrón.

El pollo es pollo, y no hay mayor misterio; pero preparado de esta manera adquiere un sabor contundente que eleva la carne a plato michelín (sin exagerar).

El pollo al chilindrón es característico de Huesca y se trata de una receta de 'la cocina de siempre': productos simples pero sabrosos, con combinaciones que realzan el sabor del plato.

Pollo al chilindrón

Los platos que se preparan en Aragón tienen una fuerte conexión con el territorio pues se aprovechan los productos locales y de temporada.

De un tiempo a esta parte, el pollo al chilindrón se ha convertido en uno de los grandes embajadores de la cocina oscense y aragonesa, tanto en las casas como en los restaurantes.

Es un guiso perfecto para esta época del año, que se caracteriza por el uso de ingredientes típicos de la huerta aragonesa, como el pimiento rojo y verde, el tomate y la cebolla.

La clave del plato está en la combinación de estos ingredientes con el pollo, que se cocina lentamente para que absorba todos los sabores.

Plato de pollo al chilindron.

A veces se le añade un poco de jamón serrano, lo que le da un toque salado que combina perfectamente con el dulzor de los pimientos y el tomate.

La receta es sencilla, pero requiere tiempo y paciencia. No se sabe muy bien por qué, pero cuando empieza el frío no importa pasar más tiempo entre fogones.

Cómo hacer el pollo al chilindrón

Ha quedado claro que el pollo al chilindrón es un plato típico de Huesca, fácil de hacer y lleno de sabor.

Los altoaragoneses lo toman el 10 de agosto, por la fiesta de San Lorenzo; yo en esas fechas prefiero ensaladas frescas, pero no vamos a criticar las tradiciones ajenas. Sin embargo, sí que proponemos esta receta para otoño e invierno.