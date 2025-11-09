La receta aragonesa que gusta en toda España y es perfecta en otoño: tradicional, fácil de hacer y rica en proteínas
Se trata de una de las recetas más populares de la cocina tradicional oscense.
- Total: 1 h 10 min
- Comensales: 4
En verano se buscan recetas frescas y ágiles, pero en otoño e invierno se prefieren platos sabrosos y contundentes.
La gastronomía tradicional aragonesa es conocida por ser de 'aprovechamiento', como casi todos los platos típicos de España.
No obstante, hay una receta sencilla y rica en proteína que encanta a todo el país: el pollo al chilindrón.
El pollo es pollo, y no hay mayor misterio; pero preparado de esta manera adquiere un sabor contundente que eleva la carne a plato michelín (sin exagerar).
El pollo al chilindrón es característico de Huesca y se trata de una receta de 'la cocina de siempre': productos simples pero sabrosos, con combinaciones que realzan el sabor del plato.
Pollo al chilindrón
Los platos que se preparan en Aragón tienen una fuerte conexión con el territorio pues se aprovechan los productos locales y de temporada.
De un tiempo a esta parte, el pollo al chilindrón se ha convertido en uno de los grandes embajadores de la cocina oscense y aragonesa, tanto en las casas como en los restaurantes.
Es un guiso perfecto para esta época del año, que se caracteriza por el uso de ingredientes típicos de la huerta aragonesa, como el pimiento rojo y verde, el tomate y la cebolla.
La clave del plato está en la combinación de estos ingredientes con el pollo, que se cocina lentamente para que absorba todos los sabores.
A veces se le añade un poco de jamón serrano, lo que le da un toque salado que combina perfectamente con el dulzor de los pimientos y el tomate.
La receta es sencilla, pero requiere tiempo y paciencia. No se sabe muy bien por qué, pero cuando empieza el frío no importa pasar más tiempo entre fogones.
Cómo hacer el pollo al chilindrón
Ha quedado claro que el pollo al chilindrón es un plato típico de Huesca, fácil de hacer y lleno de sabor.
Los altoaragoneses lo toman el 10 de agosto, por la fiesta de San Lorenzo; yo en esas fechas prefiero ensaladas frescas, pero no vamos a criticar las tradiciones ajenas. Sin embargo, sí que proponemos esta receta para otoño e invierno.
Ingredientes
- 1 pollo troceado (alrededor de 1,5 kg)
- 2 pimientos rojos
- 1 pimiento verde
- 2 tomates grandes (o 400 g de tomate triturado)
- 1 cebolla grande
- 100 g de jamón serrano en taquitos o tiras
- 3 dientes de ajo
- 1 vaso de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta
Paso 1
Prepara los ingredientes: Lava y corta los pimientos (rojos y verde) en tiras. Pica la cebolla y los ajos en trozos pequeños. Pela y ralla los tomates, o si prefieres, utiliza tomate triturado. Trocea el pollo en piezas medianas y salpimiéntalo.
Paso 2
Dorar el pollo: En una cazuela amplia, calienta un buen chorro de aceite de oliva a fuego medio-alto. Añade los trozos de pollo y dóralos bien por ambos lados, aproximadamente 10 minutos. Una vez dorados, retíralos de la cazuela y resérvalos.
Paso 3
Hacer el sofrito: En el mismo aceite donde has dorado el pollo (si queda demasiado, retira un poco), añade la cebolla y los ajos. Sofríe a fuego medio durante unos 5 minutos hasta que estén blandos y comiencen a dorarse. Añade los pimientos y sofríelos unos 10 minutos más, hasta que estén tiernos.
Paso 4
Añadir el jamón y los tomates: Incorpora el jamón serrano y sofríelo un par de minutos para que suelte su sabor. Añade los tomates rallados o el tomate triturado, junto con una hoja de laurel. Deja que todo se cocine a fuego medio durante unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que el tomate reduzca un poco y el sofrito tenga una textura espesa.
Paso 5
Cocinar el pollo: Vuelve a meter los trozos de pollo en la cazuela con el sofrito. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol durante 2-3 minutos. Tapa la cazuela y cocina todo junto a fuego lento durante 30-35 minutos, removiendo de vez en cuando. Si ves que el guiso se queda seco, puedes añadir un poquito de agua o caldo.
Paso 6
Aliñar y servir: Una vez que el pollo esté bien cocido y tierno, añade sal y pimienta si es necesario. Sirve caliente, acompañado de pan o con una guarnición de patatas, arroz o simplemente solo, ya que la salsa es la gran protagonista.