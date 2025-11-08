Matías Elalle, gestor de 130 habitaciones en Zaragoza: "Lo mejor es alquilar a trabajadores, no a estudiantes"

El precio de la vivienda ha vuelto a batir todos los récords, registrando un nuevo techo hasta los 2.303 euros/m2 y situándose un 26% por encima de los niveles máximos de 2007 (preestallido de la burbuja inmobiliaria).

Las principales capitales de provincia también han visto aumentar el precio medio de su metro cuadrado, sobre todo San Sebastián (5.962 euros/m2), Madrid (5.157 euros/m2), Barcelona (4.719 euros/m2), Palma (3.996 euros/m2) y Bilbao (3.353 euros/m2).

La capital aragonesa no ha sido ajena a este fenómeno, con 2.152 €/m2 según los últimos datos. Sin embargo, donde unos ven una puerta cerrada otros ven una oportunidad para sumarse al carro e invertir en uno de los negocios más antiguos del mundo: el ladrillo.

Pese a ser un sector en el que todo parece estar inventado, todavía hay profesionales que buscan ‘darle una vuelta’ a lo establecido, ofreciendo posibilidades de inversión únicas en un sector que no hace más que subir.

Ejemplo de ello es Matías Elalle, el personal shopper inmobiliario más famoso de Aragón, quien cuenta en una entrevista en exclusiva para El Español en qué consiste el negocio del alquiler habitacional de primera mano. Ya que, según asegura, gestiona hasta 130 habitaciones en la ciudad de la jota y el cierzo.

La propuesta es sencilla, Matías se encarga de encontrar y vender buenas oportunidades inmobiliarias, encargándose él mismo de toda la gestión: desde encontrar la mejor financiación, burocracia, reforma, hasta gestionar los inquilinos y alquileres.

Consejos sobre el alquiler de habitaciones

Lejos del cada vez más popular ‘Rent to Rent’ donde se subarrienda una vivienda, requiriendo una menor inversión, este modelo que explica Matías tiene una barrera de entrada algo más alta:

“Con 5.000 euros no vas a ningún lado, lamentablemente. Recomiendo empezar con 30 o 40.000 euros y buscar una buena financiación, que es lo más importante”, señala el experto.

Una vez invertido el dinero y hecha la reforma para convertir todo el piso en habitaciones, queda lo más importante: escoger el perfil del inquilino. Ante esta decisión, Matías lo tiene claro: “Lo mejor es alquilar a trabajadores, no a estudiantes. Sólo pasan unas 5 horas al día en el piso y, al trabajar, pueden pagar el alquiler”, afirma.

La zona es otro de los totems sagrados de todo inversor inmobiliario. Cada uno tiene una zona preferida, aunque en cuanto a alquiler habitacional se refiere, el experto inmobiliario apunta a este barrio obrero: “Para mí la mejor zona de Zaragoza para alquilar es Delicias. Hay más de 100.000 habitantes y está bien conectada con el resto de la ciudad”.

Si se hace adecuadamente, con un piso bien ubicado y una correcta rotación de inquilinos las rentabilidades casi duplican las del alquiler tradicional: “La rentabilidad de un piso en alquiler de habitaciones es del 15% sobre el dinero invertido, sin tener en cuenta la gestión. El alquiler tradicional da un retorno neto de alrededor del 6% o un 8%”, señala.

Con paciencia, ahorro y sobre todo, sabiendo utilizar el apalancamiento a tu favor, pueden lograrse grandes números en este sector, asegura a El Español.