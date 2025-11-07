El pueblo aragonés que es más grande que Barcelona o Madrid: cuenta con 615 km2 y tiene menos de 20.000 vecinos

Si te dijera que hay un municipio aragonés que tiene una superficie mayor a las grandes capitales españolas con millones de habitantes como son Barcelona, Madrid o Valencia, ¿cómo te quedarías?

Ejea de los Cabelleros tiene el honor de poder presumir ser más grande que estas ciudades...aunque sólo sea en cuestión de superficie. La localidad aragonesa cuenta con nada menos que 615 km², por encima de Madrid con 604,45 km², Barcelona con 101,4 km² y que Valencia con 134,65 km².

Aun así, este pueblo de las Cinco Villas se encuentra en el ranking por detrás de Zaragoza capital, la cual cuenta con una superficie de 968,68 km².

Que Zaragoza sea más grande que Ejea de los Caballeros no es un dato que pille desprevenido a nadie. Lo que sí lo hace es que un pueblo con menos de 20.000 habitantes censados ocupe tanto territorio. Bien es cierto que, como se dice popularmente, 'no es oro todo lo que reluce', ya que este dato tiene truco.

No es que Ejea tenga una dimensión superior a la del resto, sino que, además de este pueblo, integra otros ocho núcleos habitados. Estos son: Bardenas, Pinsoro, El Bayo, El Sabinar, Rivas, Farasdués, Santa Anastasia y Valareña.



Ranking de pueblos con mayor superficie de España

Este pueblo aragonés no ocupa los primeros puestos... aunque poco le falta. A continuación, te mostramos el top cinco de los municipios españoles con mayor extensión del país:

Cáceres : 1750,33 km²

: Lorca : 1675,21 km²

Badajoz : 1440,37 km²

Córdoba : 1255,24 km²

Almodóvar del Campo (Castilla-La Mancha): 1208,27 km²

Qué ver en Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Ubicado a tan solo 70 kilómetros de la capital aragonesa, Ejea se convierte en el pueblo perfecto para descubrir la comarca de las Cinco Villas. Situada a medio camino entre Zaragoza y Tudela, esta localidad ha sido durante siglos un punto estratégico. Su historia la vio nacer como asentamiento romano, transformarse en una fortaleza medieval y, con el paso del tiempo, convertirse en uno de los motores del desarrollo del regadío en Aragón.

Hoy, su casco antiguo predominantemente románico atesora a la perfección monumentos históricos que son testigos de este pasado. Entre las joyas arquitectónicas más importantes de la localidad tenemos las iglesias de Santa María de la Corona, San Salvador y de la Virgen de la Oliva. También merece una visita la muralla medieval y la torre de la Reina.

Asimismo, visitar alguno de los pueblecitos que convierten a Ejea en un gigante silencioso es un plan alternativo más que recomendable.