Javier López (52), propietario de un despacho de abogados: "Vendimos un edificio por 2 millones gracias a un vídeo"

A sus 52 años, Javier López dirige uno de los despachos de abogados más punteros de España. Su empresa, Área Jurídica Global, está especializada en la renegociación de deudas y cláusulas abusivas.

Su éxito es imparable. El propio Javier asegura que recibe más de cien nuevos clientes cada día. Sin embargo, no hay nada dejado al azar, detrás de estos números hay una estrategia poco habitual en el mundo jurídico: el marketing digital.

“Un vídeo es como tomarse cien cafés a la vez con posibles clientes”, resume. Aunque al principio era escéptico, animado por sus hijos a contar su historia, ahora dirige un podcast llamado ‘Cuéntanos tu éxito’ con uno de ellos (Xavier López). Podcast que le ha generado, además de sus negocios, grandes oportunidades empresariales.

Ejemplo de ello es la venta de un edificio por dos millones de euros, según asegura en Tengo Un Plan (YouTube). “Le he ganado 2 millones y el señor me entró por el podcast”, afirma.

Además del marketing, el empresario también apuesta por la imagen, el detalle y la confianza. La sede principal de su despacho, cuya inversión superó el millón de euros sólo en decoración, es un reflejo de ello. “Los clientes entran y dicen: ‘Esto es Las Vegas’”, comenta entre risas.

El equilibrio entre tradición jurídica y estrategia digital ha impulsado su éxito. Este abogado combina el rigor del derecho con la agilidad del contenido digital, un modelo que no solo le ha devuelto su estatus económico, sino que también le ha permitido conectar con un público mucho más amplio.

Historia de Javier López

Antes de alcanzar el éxito con Area Jurídica Global, Javier López ya sabía lo que era triunfar. Fue el fundador de CreditServices, un bróker de intermediación hipotecaria que llegó a tener más de 1.000 oficinas y 7.000 colaboradores en más de 20 países.

Durante años, vivió el auge de un imperio financiero, asegurando que llegó a ser billonario y que una de sus horas, costaba nada menos que 60.000 euros.

Sin embargo, la crisis de 2008 lo cambió todo. Las deudas se multiplicaron, la empresa se vino abajo y perdió prácticamente todo.

Lejos de rendirse, utilizó su experiencia para reinventarse. Fundó Área Jurídica Global, centrada en ayudar a particulares y empresas a resolver problemas financieros y abusos bancarios. Desde entonces, ha levantado un negocio que emplea a más de 60 personas y tiene presencia en todas las capitales de provincia.

Su historia, contada recientemente en el podcast Tengo un Plan, dirigido por los aragoneses Sergio Beguería y Juan Domínguez, es una lección empresarial. En la charla, Javier ofreció sus consejos para quienes desean emprender:

“Hay que lanzarse, aunque haya riesgo. Si trabajas para otro, nunca saldrás de pobre”, afirmaba con contundencia.

Peores errores que un emprendedor puede cometer

Tras toda una vida dedicada a los negocios, este empresario identifica tres errores comunes que pueden arruinar cualquier proyecto.

El primero, no entender lo básico del mundo legal. “Muchos no saben qué es el capital social o qué responsabilidad tiene un administrador”, advierte. Por eso insiste en la importancia de asesorarse antes de lanzarse al mercado.

El segundo error es perder el control de los gastos fijos . Recuerda que el mercado puede cambiar sin previo aviso y que la estabilidad nunca está garantizada. “ Lo que hoy da dinero, mañana puede desaparecer ”, añade.

El tercero es el miedo al fracaso. “Si un negocio sale mal, no pasa nada. Existe una ley que cancela las deudas”, recuerda.

Un Ex Billonario nos dice las Claves para Crear Riqueza y no Arruinarse 3 Errores y su Solución)

En su caso, esas lecciones llegaron después de haber vivido en carne propia el éxito y la ruina. Hoy, desde su despacho, asegura que la clave para sobrevivir es combinar prudencia, comunicación y audacia. “No siempre triunfa el más experto, sino el que comunica mejor”, señala.