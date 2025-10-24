AEMET avisa a Zaragoza por lluvias durante las siguientes 72 horas: probabilidades de hasta el 85% este fin de semana

Durante los últimos meses, Zaragoza ha vivido un tiempo marcado por la inestabilidad. Las fuertes DANAS venían sucedidas de días con intenso calor fuera de temporada, a los cuales se suman ahora los días con un tiempo más propio del otoño. Tras una semana relativamente tranquila, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia un cambio importante que afectará de lleno a este fin de semana.

El organismo prevé la llegada de un frente que traerá lluvias, nubes y un leve descenso de las temperaturas, con máximas que apenas rozarán los 20 grados. A partir del viernes por la tarde se espera que el cielo comience a cubrirse, marcando el inicio de un episodio lluvioso que se planea extender hasta el domingo.

La previsión apunta a que el sábado será el día más inestable, con porcentajes de precipitación que rozarán el 80% en varios tramos horarios. El domingo, aunque comenzará pasado por agua, permitirá un pequeño respiro por la tarde, cuando las nubes se disipen y el sol vuelva a asomar entre claros. Aun así, el cierzo se dejará notar con fuerza.

Según la AEMET, este cambio de tiempo se debe a la entrada de una masa de aire más fría, que favorecerá el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad en toda la provincia.

Previsión para el sábado 25 de octubre

El sábado será, sin duda, el día más lluvioso del fin de semana. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana (de 00:00 a 6:00) las probabilidades de lluvia se sitúan en el 60%, cifra que aumentará progresivamente a lo largo del día.

Entre las 6:00 y las 18:00 horas, la posibilidad de precipitaciones se eleva al 70%, y por la tarde-noche alcanzará su punto más alto con un 80% de probabilidad.

Las temperaturas también experimentarán una bajada significativa, con valores que oscilarán entre los 13 y 17 grados. Un contraste notable respecto a los días previos, cuando las máximas superaban los 20.

Aunque la provincia de Soria sí estará bajo alerta amarilla por lluvias, Zaragoza, por el momento, se mantiene sin riesgo, según la AEMET.

Previsión para el domingo 26 de octubre

El domingo comenzará con un panorama aún más lluvioso, especialmente durante la primera mitad del día. Entre las 00:00 y las 12:00, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 85%, convirtiéndose en el tramo más inestable del fin de semana.

A partir del mediodía, el frente comenzará a desplazarse hacia el este y dejará paso a una leve mejoría. A partir del mediodía comenzará a rebajarse, desapareciendo las nubes y dando otra vez la bienvenida a un poco de sol.

Las temperaturas máximas se moverán entre los 10 y 19 grados, valores más propios del otoño. Eso sí, el cierzo volverá a ser protagonista, con rachas que podrían superar los 31 km/h, lo que incrementará la sensación térmica de frío.

Todo apunta, por tanto, a un fin de semana típicamente otoñal en Zaragoza, con lluvias intermitentes, temperaturas contenidas y un cierzo que marcará el regreso del abrigo. Por ende, si sales a la calle, lo mejor es ir acompañado de un paraguas, por si acaso.