Juan Carlos, sobre la situación de los autónomos: "Dan ganas de decir, abandono y me voy a que me cotice otra empresa"

Durante meses, la incertidumbre ha marcado el día a día de miles de trabajadores por cuenta propia en España. La polémica sobre la subida de las cuotas volvió a encender el debate político y social, situando al colectivo de autónomos en el centro de todas las conversaciones.

A pesar de que el Gobierno decidió dar marcha atrás en parte de su propuesta inicial, el malestar continúa. Muchos lo consideran un simple parche a un problema estructural que lleva años sin resolverse como es debido.

La ministra rectificó su plan y acordó congelar en 2026 los tres primeros tramos de cotización, que afectan a quienes declaran entre 670 y 1.166 euros mensuales. Para los que superan esa franja, se prevé una subida progresiva del 1% al 2,5%, lo que supondría entre 3 y 14 euros más al mes.

Sin embargo, para buena parte del sector, esta medida llega tarde. Los autónomos reclaman una revisión más profunda del sistema, que tenga en cuenta las enormes diferencias de ingresos y garantice una cotización justa.

En Teruel, una de las provincias más golpeadas por la despoblación, la preocupación es aún mayor. Juan Carlos Escuder, representante de los autónomos turolenses, lo resume con claridad en el programa Aquí y Ahora de Aragón TV:

“Sí, bueno, estamos contentos de que haya rectificado el gobierno. Creíamos que la decisión era injusta sobre todo para las cuotas de los trabajadores autónomos por debajo del salario mínimo interprofesional”.

Sin embargo, advierte que la rectificación es insuficiente. El debate ya no solo se centra en lo económico, también gana importancia el tema social. Juan Carlos subraya que muchos autónomos, sobre todo en pueblos pequeños, mantienen abiertos negocios esenciales: panaderías, bares o peluquerías que sostienen la vida rural.

“Es decir, están haciendo también una labor social hoy en día”, afirma. Y añade: “Siguen cotizando para poder tener el día de mañana una pensión, aunque sea justa”.

“Hay que poner encima de la mesa la cuota cero”

Para Juan Carlos, el sistema actual necesita una revisión profunda y una apuesta decidida por la “cuota cero”. “Hay que poner encima de la mesa sobre todo esos autónomos por debajo del salario mínimo interprofesional, de plantear una cuota cero. Yo creo que hasta tendríamos que dignificar el trabajo de esas personas, hablamos mucho de la inclusión social y tenemos sectores que están por debajo del SMI”, sostiene.

Reclama un modelo que proteja al pequeño emprendedor, especialmente en zonas despobladas donde mantener un negocio es casi un acto de resistencia.

El turolense también alerta sobre las consecuencias de las altas cuotas. Aunque rechaza hablar de incentivos al trabajo en negro, reconoce el cansancio del colectivo:

“Dan ganas de decir 'Oye abandono esto, me voy a trabajar a que me coticie una empresa que encima voy a tener una cotización más digna para mi jubilación’”.

Relevo generacional en los pequeños pueblos

Con una visión más a largo plazo, insiste en la necesidad de fomentar el relevo generacional y la ilusión por emprender en el medio rural. “Tenemos que convencer a la gente joven para que el emprendimiento en el medio rural sea una ilusión, y ayudarles en el primer año, dos o tres primeros años con cuota cero”, propone.

Para él, no se trata solo de aliviar cargas, sino de construir futuro en territorios donde cada cierre de negocio significa un paso más hacia la despoblación.