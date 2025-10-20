Un joven catalán visita Zaragoza y dice lo que piensa sobre la ciudad: "Es como un pueblecito supercuqui"

Zaragoza es la cuarta ciudad de España. Después de Madrid, Barcelona y Bilbao, este año la capital aragonesa ha superado a Sevilla en número de habitantes, alcanzando los 723.063 vecinos a fecha de 1 de julio de 2025. Es un aumento considerable respecto a 2024, cuando la capital aragonesa tenía censados 704.917 habitantes.

La capital aragonesa cuenta con todas las comodidades de las grandes ciudades, por eso llaman la atención las declaraciones de este joven catalán que opina que Zaragoza es “como un pueblo supercuqui”.

Oscar Tribaldo comparte en redes sociales sus viajes y experiencias. Uno de sus últimos vídeos trata sobre su visita a Zaragoza, en el que, ni corto ni perezoso, la compara con un 'pueblo bonito'.

“Me he venido a Zaragoza y tengo que decir tres cosas”, comienza el catalán en TikTok. “La primera: ‘co’, qué buena gente hay aquí”. Oscar, aunque considera Zaragoza 'un pueblo', reconoce que los habitantes son amables y cercanos.

“La ciudad es preciosa”, comienza bien Oscar. “Es como un pueblecito supercuqui”, dice sin mala intención. Una comparación que, a más de un zaragozano, le puede sentar mal.

Solo leyendo los comentarios se demuestra que es así: “¿Pueblecito la 4.ª ciudad más grande de España??”, se lee en uno. Otro comenta: “¿Que Zaragoza es un pueblecito? ¡Lo que me faltaba por oír, por Dios!”, se escandaliza.

“Con lo de ‘pueblecito’ se refiere a que tenemos el caos de Madrid, Barcelona, etc. No saltéis tanto”, responde otro usuario, poniendo un poco de paz.

Pepa, otra internauta, también se muestra indulgente: “Pueblecito lo dice, yo creo, por lo cerca que está todo. Gracias por tu vídeo”, expone.

Oscar, sin ser consciente de la polémica, continúa con sus valoraciones: “La basílica es increíble, para mí de las más bonitas de España”, reconoce.

El vídeo es breve, y en tercer lugar lo que destaca el catalán es la comida: “El ternasco, me he quedado doblao”, comenta con una sonrisa.

En otro de sus vídeos, Oscar Tribaldo habla exclusivamente de la comida aragonesa. Repasa su Top 4 de platos autonómicos: pollo al chilindrón, bacalao ajoarriero, las migas y, en primer lugar, sin duda, pone el ternasco. “Es mi carne favorita. Me apasiona. Tiene un sabor tan único…”, comenta convencido.

No obstante, este vídeo también ha generado una pequeña polémica. No tanto por sus gustos, sino por un par de equivocaciones cuando dice que las migas llevan olivas y mandarina.

Los comentarios del vídeo hacen referencia al tema sin piedad: “¿Has estado en Zaragoza, seguro?”. Sin embargo, Oscar tiene recursos y contesta con cierto humor, haciendo que la confusión pase de ofensiva a un divertido error.

Al nombrar solo estos cuatro platos, algún usuario le invita a repetir el viaje: “Te faltan muchas comidas por probar. Vuelve y te hacemos un tour”, se lee.