Abre un nuevo McDonald's en este centro comercial de Zaragoza: se instala al lado de un Burger King

Un nuevo McDonald’s llega a Zaragoza. El gigante norteamericano de comida rápida sigue creciendo en la capital aragonesa y prepara una nueva apertura en el centro comercial de Puerto Venecia, donde ya cuenta con otro establecimiento.

Puerto Venecia tiene un McDonald’s en la zona del parking, a las afueras del centro comercial, pero ahora se instala dentro de la zona de restauración. En concreto, lo hace al lado de su gran competidor, Burger King, en el local que antes regentaba un Fran Beer.

Sin embargo, desde hace unos días, esa fachada luce con un cartel enorme y revelador: abrirá un nuevo McDonald’s. “¿Alguien ha dicho McDonald’s? Próxima apertura”, anuncia. Así pues, es imposible que aquellos que hayan pasado por ahí no se hayan percatado de este desembarco.

De hecho, un vecino de Zaragoza publicó un vídeo en sus redes sociales mostrando la situación y destacando sorprendido su cercanía con Burger King. "Pensaba que se tenían que alejar más el uno del otro, pero ya veo que no", dice en su vídeo.

A raíz de esto, muchos manifiestan en los comentarios que también en el centro de Zaragoza están pegados (en el Coso).

Por su parte, otros bromean: "Así me compro una Big Mac con las patatas del Burger King", "salgo de uno y entro en otro", decía un usuario.

Eso sí, también había quienes lamentaban el cierre del restaurante Fran Beer, aunque mantiene otros dos locales en Zaragoza en Miraflores y GranCasa.

Por otro lado, surge la duda de saber qué ocurrirá con el otro local de McDonald's. De momento, no hay fecha de apertura ni noticias de esto.

Cierra el McDonald’s del Carrefour

Además, hace pocas semanas cerró uno de los McDonald’s más emblemáticos de la ciudad, el ubicado a la entrada del supermercado Carrefour, en el Actur.

Allí llevaba muchos años haciendo disfrutar a los vecinos, sirviendo hamburguesas, patatas y Happy Meal, entre una extensa oferta a la que pocos se resisten. “Desde que nos mudamos a vivir al Actur, siempre ha estado”, señaló una residente del barrio desde hace 22 años.

De esta forma, el cierre del McDonald’s pilló a muchos clientes de la zona por sorpresa, y es que no se trata de un cierre puntual, sino permanente. Así lo explica un cartel colocado en su exterior sobre una de las vallas que rodean la entrada. “McDonalds Carrefour Actur. Cerrado permanentemente”.