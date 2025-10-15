El pueblo de Aragón con el nombre más 'ordinario': tiene 800 vecinos y un castillo medieval del s.XII

Ubicado estratégicamente entre Tarazona y Tudela, en la provincia de Zaragoza, se encuentra el peculiar pueblo de ‘Novallas’. El cual no solo sorprende por su nombre, que no invita a visitar la localidad, sino que también lo hace por su arquitectura, tradiciones y su pasado medieval.

A tan sólo una hora de Zaragoza, dirección AP-68, este pueblo esconde algunos de los vestigios más representativos de la huella musulmana y medieval en la provincia. Su castillo, reconvertido a Ayuntamiento.

La historia de este castillo no puede concebirse sin hablar de los nobles y de la Orden del Temple. Primeramente fue conquistado por el rey Alfonso I a los musulmanes, para posteriormente donarlo a los templarios en el s.XII.

Del antiguo castillo solo se conserva la torre, aunque se sabe que originalmente estaba construido con sillares de arenisca almohadillados, contaba con una puerta sobreelevada y tenía entre tres y cuatro plantas de altura. A lo largo del tiempo, el castillo original fue ampliado con una torre añadida en el siglo XIV y un edificio palaciego en el siglo XV.

En la actualidad, alberga la sede del Ayuntamiento de la localidad y un Centro de Interpretación dedicado a los vestigios arqueológicos de la comarca de Tarazona y el Moncayo.

Otro de los principales monumentos del pueblo es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la cual es bastante complicada de visitar. Se accede a ella por un pasadizo cerrado al público, el cual solo se abrirá con previo aviso del ayuntamiento.

Castillo-Ayuntamiento de Novallas y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción Turismo de Tarazona y el Moncayo

Si te gustan las reliquias y los objetos antiguos no puede faltar una visita a “La Casa de Novallas”, propiedad de Miguel Ángel Notivoli. Esta casa-museo alberga algunos de los objetos más representativos de la cultura tradicional en la comarca de Tarazona y el Moncayo.

También puede apreciarse en ella una amplia colección de aperos de labranza, distribuidos por distintos rincones de la casa, así como una original colección de nidos de pájaros ubicada en la falsa del tejado.

Tradiciones

Su nombre no es lo único peculiar que esconde el pueblo. Hay una tradición que se ha hecho muy popular atrayendo a multitud de visitantes, se trata del encierro andando.

Como su propio nombre indica consiste en un festejo taurino en el que se trasladan las reses bravas desde la dehesa hasta el casco urbano, caminando a pie, tal como se hacía en el siglo XIX.

Así mismo, para muchos locales los mejores días del año son del 30 de junio al 2 de julio (Fiestas de la Juventud y San Marcial) y las fiestas mayores a partir del 14 de septiembre (Fiestas de Santa Cruz).

Qué ver cerca de la localidad

A pocos minutos de Novallas se encuentran algunos de los lugares más emblemáticos del valle del Queiles. Tarazona, a solo 7 minutos, destaca por su impresionante patrimonio histórico y por ser la cuna de la cantante Raquel Meller y del cómico Paco Martínez Soria.

A unos 21 minutos se alza el Monasterio de Veruela, el primer monasterio cisterciense de Aragón, fundado en el siglo XII al abrigo del Moncayo. Su entorno natural y su arquitectura medieval lo convierten en una visita imprescindible.

Muy cerca, el Parque Natural del Moncayo ofrece más de 11.000 hectáreas de bosques y senderos ideales para los amantes de la naturaleza. Además, a solo 10 minutos, la Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona deslumbra como una de las joyas del arte mudéjar aragonés.

A continuación, aquí tienes algunos pueblos preciosos cerca para añadir a tu ruta por esta bella comarca:

Esta zona, a pesar de su nombre tan poco acogedor, tiene rincones muy infravalorados en la comunidad que merecen una visita. Además, para completar el día, comer en alguno de los mejores restaurantes de la comarca como ‘El Galeón Turiaso’ en Tarazona, o en ‘La Merced de la Concordia’, convierte esta escapada en un diez de diez.