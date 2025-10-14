Aitana volverá a actuar en Zaragoza tras cinco años de ausencia: fecha y lugar del concierto

Aitana ha dado un bombazo y una alegría a todos sus fans zaragozanos incluyendo a la capital aragonesa como una de sus próximas paradas en su gira mundial ‘Cuento Azul. World Tour 2026’.

Cinco años después de su último paso por Zaragoza, en noviembre de 2021 como parte de su gira ‘11 razones tour’, Aitana volverá a subirse al escenario del pabellón Príncipe Felipe, el 10 de julio de 2026.

El anuncio llega en un momento de plena madurez artística para la catalana, que tras su paso por Operación Triunfo 2017 ha logrado consolidarse como una de las voces más potentes del pop español. Su anterior gira, Metamorfosis Season, agotó entradas en estadios de gran envergadura como el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde ofreció dos noches consecutivas ante decenas de miles de personas.

La nueva gira mundial arrancará el 14 de marzo de 2026 en el festival Lollapalooza de Argentina, y recorrerá más de veinte ciudades entre América y Europa. Un espectáculo con una producción más ambiciosa que promete consolidar el salto internacional de la artista.

Ciudades de la nueva gira 2026 de Aitana

Además de la cita zaragozana, la gira pasará por Murcia, Valencia, Albacete, Cádiz, Úbeda, A Coruña, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Mallorca, Fuengirola y Avilés, antes de cruzar el Atlántico. En Latinoamérica, Aitana actuará en México, Colombia y Argentina, con paradas confirmadas en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Buenos Aires y el Estéreo Picnic de Bogotá.

Las entradas podrán adquirirse a partir del 23 de octubre en venta general. Sin embargo, el Banco Santander ofrecerá una preventa exclusiva: el 20 de octubre a las 10.00 horas para quienes posean la tarjeta Aitana, y a las 12.00 horas para el resto de los clientes de la entidad. La preventa finalizará el 22 de octubre a las 9.49 horas, y al día siguiente se abrirá la venta libre a través de tienda.aitanamusic.es.

Convertida en una de las artistas más influyentes del panorama musical español, Aitana vuelve a los escenarios tras el enorme impacto de su último tour. Entre su crecimiento profesional y la expectación que despierta cada paso que da, su regreso a Zaragoza se perfila como una de las citas imprescindibles del verano de 2026.