El pueblo más pequeño del mundo con un Estrella Michelín está en Aragón: menú desde 70 euros y vistas de postal

Vista panorámica de Sardas, el pueblo más pequeño del mundo con un Estrella Michelín Turismo de Sabiñánigo / Era de los Nogales

Muchos conocen este restaurante desde sus inicios, cuando se dio a conocer por ser el restaurante con Estrella Michelín más barato de Aragón. Su fama llegó gracias al menú E-Volución, obra del chef Toño Rodríguez, que se ofrecía por solo 38 euros y que lo catapultó al reconocimiento nacional.

Fue abrir y triunfar. Mientras muchos locales necesitan años, incluso décadas, para lograr un reconocimiento de este nivel, La Era de los Nogales lo consiguió en tiempo récord.

Abrió sus puertas justo después de la pandemia y, en apenas cuatro años, ya había obtenido un Sol Repsol (en 2024), el premio a Mejor Restaurante de Aragón (también en 2024) y su primera Estrella Michelín en 2025.

Hoy, el restaurante ofrece dos menús degustación: el Menú Recuerdos, por 70 euros, y el Menú Ambición, por 95 euros. En ambos, la tradición y la vanguardia son la marca de la casa, permitiendo probar los guisos de toda la vida reinterpretados en un formato más moderno.

Así es el pueblo más pequeño con un Estrella Michelín

El restaurante se encuentra en Sardas, una diminuta y encantadora población de apenas 35 habitantes, situada a pocos kilómetros de Sabiñánigo. Situado en medio de la naturaleza, La Era de los Nogales se levanta en una antigua casa de campo rehabilitada, que tiene ese encanto rústico de la piedra natural y regala unas vistas de ensueño al Pirineo aragonés.

El pueblo se alza sobre una loma junto al río Gállego, rodeado de campos y calles empedradas que mantienen viva la arquitectura tradicional del Pirineo. Es un lugar ideal para quienes buscan desconexión a la par que ‘una buena comilona’, de esas que no se encuentran en todos los sitios.

Entre las construcciones más destacadas de Sardas se encuentran la herrería, el lavadero y la iglesia de Santa María, del siglo XII. El lavadero, con su techumbre de madera, conserva la pila central y el hogar donde se calentaba el agua; la herrería, restaurada y datada en 1851, mantiene sus fuelles, yunques y herramientas originales.

Por otro lado, la iglesia de Santa María conserva un hermoso ábside románico y una torre añadida posteriormente.

Qué visitar cerca de Sardas

Muy cerca de Sardas, Jaca es uno de esos parones obligatorios que hacer en la ruta. Su famosa calle de bares y tapas es uno de los puntos con más vida del Pirineo. Lo mejor es alojarse allí y desplazarse hasta Sardas para disfrutar de La Era de los Nogales.

Otros pueblos cercanos como Torla, Broto o Biescas también merecen una visita. Se encuentran cerca de la localidad y son considerados como algunos de los pueblos más bonitos de Aragón.

Así mismo, para los más aventureros lo mejor es visitar el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido. Es un clásico que hay que ver al menos una vez en la vida y está a menos de 50 kilómetros de Sardas.

Muchos aragoneses piensan en salir de la comunidad cuando planean una escapada, pero lugares como este demuestran que no hace falta irse fuera para acertar con el destino. Entre el encanto del Pirineo y la buena comida, tanto Sardas como la zona de Sabiñánigo se convierten en un destino inmejorable para preparar una escapada desde Zaragoza.