Parece Noruega pero está en Aragón: la increíble cascada que pasa desapercibida en el Pirineo y no es la Cola de Caballo

Aragón cuenta con algunos de los espacios naturales más espectaculares de España. Parques naturales, reservas de la biosfera, paisajes protegidos, impresionantes senderos e incluso cascadas capaces de hacer viajar, a cualquiera que se acerque a descubrirlas, a la auténtica Noruega. Un lugar precisamente conocido por su naturaleza y por contar con algunos de los saltos de agua más impresionantes del planeta.

A unas dos horas de Zaragoza, emerge uno de los parques naturales más visitados y turísticos de Aragón. Con más de 650.000 turistas en 2024, el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido tiene un punto de interés que no pasa por alto, la Cola de Caballo.

El problema es que muchos se quedan solo con lo más conocido y se pierden la verdadera esencia de la aventura… y con ella, rincones como la Cascada del Estrecho que quitan el aliento.

Ruta para llegar a la Cascada del Estrecho

Es una de las más sencillas y bonitas del valle de Ordesa, siendo una opción perfecta para hacer en familia y disfrutar sin prisas de lo que ofrece esta zona.

El camino empieza en la Pradera de Ordesa y puede hacerse por cualquiera de las dos orillas del río. En total son unos 7 kilómetros ida y vuelta, que se recorren en menos de dos horas, aunque lo normal es tardar más si quieres detenerte a admirar el paisaje.

A lo largo del recorrido, además de la cascada del Estrecho, encontrarás la cascada de Arripas y la cascada de la Cueva. El primer tramo, hasta Arripas, son unos 3 kilómetros por un precioso hayedo. Allí también está el puente de Arripas, que usarás más tarde para volver por la orilla contraria.

Tras Arripas, en apenas 500 metros se llega primero a la cascada de la Cueva y después a la del Estrecho. Desde aquí solo queda desandar el camino hasta el puente de Arripas y regresar a la pradera de Ordesa disfrutando de la ruta desde otra perspectiva.

Otras cascadas increíbles en la zona

Si la cascada del Estrecho te ha dejado con ganas de más, estás de suerte. Otra cosa no, pero este tipo de planes abundan en el Pirineo, pudiendo presumir de tener alguno de los saltos de agua más impresionantes de España.

El Salto de Carpín, en el valle de Bujaruelo, es un buen ejemplo. Es una de las más impresionantes de la zona, ya que su salto de agua recorre 120 metros de caída.

No se queda atrás la cascada de Sorrosal, en Broto, con unos 60 metros. Además de su belleza, tiene una historia interesante, ya que se formó tras el choque de placas tectónicas en lo que antiguamente fue una zona de mar.

Por supuesto, no puede faltar la cascada de O Saldo, en el valle de Tena. Si te animas a cruzar al Pirineo Catalán, el Saut deth Pish, muy cerca de Vielha, es otro salto de agua imprescindible, rodeado de un entorno de ensueño.