Abre por primera vez en Zaragoza una popular tienda de moda: "Todos sus productos son una auténtica maravilla"

Nueva apertura en la calle Alfonso I de Zaragoza. La principal vía comercial de la ciudad vive en continuo cambio y transformación. A lo largo del año son numerosas las aperturas y los cierres en este espacio, que demuestran una capital muy viva. Así pues, próximamente habrá más…

Desde hace unos días, un escaparate de la calle Alfonso I, por la que estas fechas pasan miles de personas, ha cambiado su fachada. En concreto, es el número 21, donde antes se ubicaba la tienda de calzado Clarks, que cerró el pasado 27 de marzo.

Próximamente, abrirá en Zaragoza Anekke, una tienda de bolsos, accesorios, mochilas y calzados, que nació en 2015 en Alicante y cuenta con más de 160.000 seguidores en Instagram. Esta llega por primera vez a Aragón.

“Zaragoza, prepárate para enamorarte. Próxima apertura ‘Coming Soon’”, señala el mensaje de su exterior. No obstante, todavía no se conoce la fecha exacta en la que abrirá sus puertas y en el interior se aprecian aún las obras.

Fachada de la tienda de Zaragoza que abrirá próximamente. E.E.

Su llegada a Zaragoza es muy especial, pues es la segunda tienda física que abre en España, tras la abierta hace un par de meses en Murcia.

Historia de la marca

En la página web oficial de Anekke describen su historia y detallan que surge con el objetivo de crear colecciones de productos para mujeres con gusto especial, con el foco puesto en el detalle.

Anekke nace de una chica soñadora que disfruta descubriendo el mundo y viajando. "También soy esa persona tremendamente curiosa, que cada temporada hace homenaje a una mujer icónica que cambió el mundo", explica la web.

Además, en su descripción insiste en que es una marca con alma y personalidad, y sobre todo, con historias detrás de cada pieza.

Sin duda, su producto estrella son los bolsos, aunque la variedad es inmensa. Siempre con el sello característico del dibujo de una mujer.

Más allá de bolsos, bandoleras, carteras, zapatillas, botas, ropa, también es posible comprar paraguas, toallas de playa o tazas de la marca.

Con ilusión y mucho amor, Anekke desembarca en Zaragoza para hacerse un hueco entre los vecinos. En su tienda de Murcia, aunque las reseñas de Google no son numerosas, todas ellas son muy positivas.

“Una tienda preciosa, cuidada hasta el último detalle. Todos los productos de Anekke son una auténtica maravilla: originales, llenos de color y con una personalidad única que llama la atención desde fuera”, manifiesta una de ellas.

"Visité por primera vez la tienda y me gustó muchísimo, tienen variedad y precios que se ajustan. Compré cuatro monederos para regalar, la dependienta fue muy amable", defiende otra clienta.