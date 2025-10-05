Así es el hotel balneario más lujoso de Teruel: cuesta hasta 371 euros la noche y está a un paso de Castellón

Si a estas alturas de año no te has ido de vacaciones, aún no está todo perdido. Otra cosa no pero en Aragón y, más en concreto en Teruel, hay rincones espectaculares para pasar una escapada exprés con todo lujo de detalles.

Se encuentra en una finca de las afueras del pequeño municipio turolense de Monroyo, y es uno de los hoteles con spa y zona wellness más importantes y lujosos de Aragón.

Ya desde fuera, su apariencia impresiona, sobre todo si eres primerizo. Es una masía reconvertida que crea una atmósfera de glamour y la calma, lo principal que se busca en este tipo de alojamientos.

Cómo es Torre Marqués

En lo que alojamiento se refiere hay seis opciones disponibles, con precios que abarcan desde los 242 € (para una habitación estándar) a los 371 € (para una habitación superior con acceso directo al Spa). Actualmente tienen un precio rebajado, pero no es de extrañar ver cifras superiores a los 400 euros en temporada alta.

Como se dice habitualmente ‘lo bueno se paga’ y, en este caso es verdad al cien por cien. A las habitaciones no les falta detalle, cuentan con todo tipo de amenidades e incluso algunas con acceso directo y privado al Spa.

Así mismo puede presumir de un circuito con aguas termales, baño turco, sauna, tumbonas calefactables y ducha bitérmica. También hay cabinas de masaje y dependiendo de la temporada, puede usarse una gran piscina exterior.

Zona de Spa - Wellness Torre Marqués hoteltorredelmarques.com

Para los huéspedes más aventureros está la opción de coger una de las bicicletas gratuitas del hotel y recorrer alguna de las rutas más bonitas de la zona. La más habitual y recomendable es la ruta que une el hotel hasta Fuentespalda, junto al río Tastavins.

La opinión de los clientes es clara. “La finca y su ubicación son realmente extraordinarias: en mitad de la nada, con una extensión impresionante que invita a desconectar”, comenta un usuario de TripAdvisor. Siguiendo la misma tónica, Sonia señala: “Hemos celebrado nuestro primer aniversario en este hotel y ha sido un acierto total”.

Otros hoteles - balneario de lujo en Aragón

Los reyes de este concepto en la comunidad son principalmente: el Monasterio de Boltaña (con 5 estrellas y con habitaciones desde 120 euros la noche), el Hotel Balneario Alhama de Aragón (con habitaciones que arrancan desde los 92 euros noche), el balneario de Panticosa y por supuesto, el Royal Hideaway de Canfranc (en la antigua estación, con spa y 5 estrellas).

En Aragón también hay hueco para el lujo y el descanso y estos alojamientos con sus balnearios son la prueba fehaciente de ello.