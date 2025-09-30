Una turista catalana visita este ibón del Pirineo y no da crédito: "El camino es cuestionable pero el paisaje es brutal"

El Pirineo aragonés, ese lugar lleno de buenos planes e impresionantes paisajes independientemente de la época del año. Da igual que sea verano, otoño o invierno, miles de turistas llegan cada fin de semana a esta zona de Aragón y se quedan impresionados

Tantos son, que algunos de ellos hasta deciden publicar su aventura en redes sociales. Ejemplo de ello es un reciente vídeo publicado en TikTok por la influencer Carla Parra (@caarlapaarra), natural de Barcelona, según muestra en su Instagram. En él, Carla muestra cuál es la ruta que hay que tomar para visitar el Ibón de Plan, uno de los más populares del Pirineo.

"Empezamos cogiendo el coche para llegar al pueblo de Saravillo, que es donde empieza la ruta", comenta Carla, señalando el punto exacto donde empieza la aventura hacia el Ibón de Plan. Bien es cierto que no es la única forma de subir, pero sí la más sencilla.

Para aquellos que buscan una experiencia más exigente, también puede llegarse al Ibón desde el pueblo de Plan, concretamente desde las piscinas. Eso sí, es una caminata mucho más dura, con un fuerte desnivel y por tanto, requiere de más tiempo.

De todas formas, Carla opta por subir en coche hasta el Refugio de Lavasar, a través de una pista forestal que según la turista es un camino "algo cuestionable". Una vez aparcados (hay parking por 5 euros), ya solo quedaría andar 20 minutos en dirección al Ibón.

"El camino no tiene mucho misterio y es super fácil de hacer", menciona. Termina en una explanada en la que si se sigue recto te encontrarás con un "pedazo de paisaje".

"Ya podéis ver que brutal paisaje. Es una rutita cortita pero que la verdad merece muchísimo la pena", finalizaba Carla, sorprendida con las impresionantes vistas y no es para menos.

Así es el Ibón de Plan

Junto con el de Acherito, es uno de ibones más populares del Pirineo. También se le conoce como Basa Mora y la mezcla de su lago de origen glaciar a 1.910 metros con los cerros de las montañas dejan unas panorámicas impresionantes.

Lo más común es subir algo de picoteo y hacer un pícnic en la cima, disfrutando de las vistas. Aunque, si se prefiere está la opción de comer una rica hamburguesa en el 'La Roulotte de Let' (en el pueblo de Saravillo).

¿Cómo llegar?

La ruta comienza en Aínsa, tomando la carretera A-138 en dirección a Bielsa y Francia. Tras recorrer unos 26 kilómetros y dejar atrás la localidad de Lafortunada, encontraremos el desvío hacia Plan por la carretera A-2609. Apenas 5,5 kilómetros después, un nuevo cruce nos llevará a Saravillo.

Atravesamos este pintoresco pueblo por su calle principal hasta llegar al final, donde arranca una pista forestal perfectamente señalizada. Los indicadores te llevan sin pérdida hasta nuestro destino: La Basa de la Mora. Una vez allí, toca relajarse y disfrutar de las vistas.