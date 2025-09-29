Uno de los mejores restaurantes de Zaragoza recibe el otoño con una exquisita carta: platos cargados de sabor y tradición

Orgullo aragonés, técnica y creatividad son las palabras que describen la nueva propuesta culinaria que abre paso al otoño en el restaurante Aragonia Palafox. Un recorrido por los grandes hitos culinarios de sus 25 años de historia donde el producto de cercanía se convierte en absoluto protagonista.

La carta compone toda una experiencia gastronómica que combina selectas novedades y reinterpretaciones de icónicos platos del restaurante, concebidos bajo la mano de la chef Noelia Andía y guiados por el servicio del maître y sumiller Javier Jiménez.

Coincidiendo con la celebración de su XXV aniversario, el restaurante pone en valor la despensa aragonesa y su tradición, trasladando historias a sus elaboraciones. Así lo demuestra con el postre “El jardín de las reliquias del Pilar”.

Se elabora en exclusiva para el 12 de octubre y está inspirado en las ofrendas a la Virgen del Pilar a través de una combinación de las frutas típicas que las familias degustaban para esas fechas como la manzana, el membrillo y la uva junto a la calabaza y frutos secos fusionados con una ganache de vainilla y pétalos de flores cristalizadas.

Este viaje comienza en los entrantes, con propuestas que evocan los sabores más otoñales. Destaca la crema de topinambur con queso de cabra de Aragón (2008), acompañada de trucha arcoíris de los Pirineos marinada al eneldo y sus huevas, un plato que condensa la elegancia y delicadeza de la cocina de Aragonia.

El restaurante Aragonia Palafox renueva su carta para el otoño.

La ensalada soasada de coles de Bruselas, con ajo negro, anchoas, mostaza, manzana y granada, aporta un contraste de sabores intensos y frescos, mientras que las alcachofas y cebolla de Fuentes de Ebro D.O.P. caramelizada, sobre crema de yema de huevo, rinden homenaje al producto local en su máxima expresión.

Siguiendo con los principales, la nobleza de las materias primas y el respeto por las técnicas se convierten en señas de identidad. Las Kokotxas de bacalao (2020), ligadas en pil pil de pajarilla, evocan un bocado meloso de sabor profundo.

El pescado salvaje a la parrilla en semi salmuera (2006), acompañado de un risotto de berberechos y navajas, ofrece una experiencia redonda en la que se ensalza la mezcla del producto de mar y montaña a través de una guarnición cremosa y sabrosa con el arroz del pirineo, los bivalvos y el queso de oveja “Granja Perales”.

El restaurante Aragonia Palafox rinde homenaje a su trayectoria con su nueva carta.

El recorrido continúa con el arroz Maratelli Cálial de monte con solomillo de ciervo café París y setas de temporada. Un plato que combina aromas y sabores que conectan con la estacionalidad y en la que el umami del fondo de ciervo, la textura de las setas y los matices del café París se funden con la untuosidad del arroz para ofrecer un plato reconfortante, terroso y profundo.

Para los apasionados de la carne, se añaden propuestas que no dejarán indiferente a los que buscan calidad en el producto y la cocina. El magret de pato en semi – salmuera a las 4 especias (2021) con pera y castañas presenta al gusto uno de los bocados más otoñales, con las especias en el pato y una guarnición que da melosidad y crea junto con esta fruta una combinación dulce equilibrada.

Cerrando con los principales, no puede faltar en la mesa de Aragonia la paletilla de Ternasco de Aragón I.G.P deshuesada y rustida al horno (2005) con cuscús de frutos secos y pasas, uno de los icónicos platos siempre presentes en la carta del restaurante, que la chef Noelia Andía ha querido recuperar y reinterpretar añadiendo una oblea de lentejas y cominos para dar un toque crujiente y aromático al plato.

Poniendo el broche final a esta experiencia, Aragonia propone sabores que equilibran memoria e innovación a través de sus postres. El pastel de chocolate Sao Thomé 70% cacao, acompañado de almendra y toffee de plátano, combina intensidad y suavidad.

El semifrío de coco y yogur Val del Cinca con curry verde y mandarina en texturas aporta frescor y notas exóticas, mientras que la carrot cake con helado de zanahoria (2017) mantiene su lugar como clásico atemporal, pero con una presentación más que innovadora.

Semifrío de coco, yogur Val del Cinca con curry verde y mandarina en texturas.

“Esta temporada ponemos en valor la tradición, la historia y la fusión del producto noble con la calidad que caracteriza a Aragonia tanto a nivel gastronómico como en el maridaje, con grandes detalles y sorpresas en la bodega”, señala el maître Javier Jiménez.

“El jardín de las reliquias del Pilar” del menú del Pilar Aragonia Palafox.

Como guiño especial a estas fechas, el restaurante también prepara un menú conmemorativo para el día del Pilar. Una cita imprescindible que refleja, una vez más, la unión entre territorio, tradición y celebración en la mesa de Aragonia, donde se ha trabajado para que la propuesta culinaria y a bodega brillen más que nunca.