Karim, Amin y Omar abren su segundo restaurante en Zaragoza: "Todos quieren tener su taco cerca de casa"

El pasado febrero comenzaba el camino de Tacos Street, un local especializado en tacos franceses que pretendía revolucionar la oferta en Zaragoza, donde no había nada igual. Siete meses después, Karim, Amin y Omar pueden presumir de haber encontrado la fórmula y haber convertido esa aspiración en una realidad.

Gracias a su trabajo, ilusión y el conocimiento de la receta tradicional francesa, el proyecto de estos tres amigos ha sido todo un éxito. Desde su local ubicado en el barrio de Las Fuentes han conseguido instaurar la cultura del taco francés en Zaragoza y pocos son los vecinos que todavía no saben de su existencia.

Así pues, Karim, Amin y Omar han decidido dar un paso más y expandir su negocio con otra nueva apertura. Esta vez en el barrio del Actur, en concreto, en la calle Gabriel Celaya, 14. “Este es nuestro barrio y significa mucho para nosotros abrir el segundo local aquí”, ha señalado uno de sus propietarios.

El nuevo Tacos Street ha abierto sus puertas al público este viernes 26 de septiembre con el objetivo de seguir creciendo y acercar su producto a más zonas de Zaragoza: “La gente nos pide mucho que abramos más locales. Todo el mundo quiere tener su taco cerca de su casa. Poco a poco vamos cumpliendo las promesas”.

Y es que, este producto con apenas espacio en las calles de Zaragoza hace un año, ha caído de pie en la ciudad. “El taco francés está creciendo en Zaragoza. Personalmente, creo que va a ser el símbolo de la Generación Z y de la cultura urbana y el street food”, ha defendido Karim.

En ese sentido, estos emprendedores han subrayado que cada vez más gente se anima a descubrirlo, algunos impulsados por las redes sociales, y que les está gustando. Al menos, así lo demuestran quienes visitan Tacos Street, a donde llegan clientes de todos los barrios de Zaragoza e incluso de fuera. “Vienen de Tudela, Lleida, Navarra. También de pueblos, de Barbastro. Huesca o Teruel”, cuenta Omar.

Con ese respaldo de la gente, los jóvenes tienen grandes expectativas para esta nueva etapa: “Tenemos mucha ilusión y esperamos mucho de esta ubicación. Es una zona que está creciendo”.

De hecho, Karim ha confesado que en cuanto vieron el local, situado muy cerca de GranCasa, fueron directos a por él. “A las dos semanas de abrir en Las Fuentes ya estábamos mirando un segundo local y lo vimos. Tres meses después de la apertura lo cogimos”, han recordado los dueños. “Ha sido una oportunidad que no hemos querido dejar escapar”, han añadido.

Fachada de Tacos Street. E.E.

Novedades

Con la prueba del primer local más que superada, el negocio sigue creciendo en un local “más grande y más preparado” que mantiene la misma esencia tanto en la calidad y fidelidad al original como en el ambiente y servicio.

La oferta sigue siendo igual, pero incluye algunas novedades como boles con los ingredientes del taco sin el pan o como los tacos signature, combinaciones ya hechas.

En cuanto al horario de Tacos Street, los dueños entienden que tiene que ser lo más accesible posible, por lo que abrirá todos los días sin descanso desde las 13.00 hasta el cierre a las 00.30.