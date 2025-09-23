Este es el pueblo de Aragón con más gente joven: a sólo 20 minutos de Zaragoza y con casi 20.000 habitantes

En un momento en el que la despoblación de la España rural es noticia de actualidad, saber que hay pueblos que ganan vecinos es toda una alegría.

Aragón es una de esas comunidades extensas, con pueblos muy disgregados, vaciados o con unos habitantes muy mayores que no quieren dejar sus raíces. No obstante, algunas zonas cercanas a las grandes ciudades están ganando población.

Vivir en el centro de Zaragoza puede resultar agobiante (o imposible económicamente hablando), por ello cada vez son más los que recurren a los pueblos dormitorio. Cuarte de Huerva, un pueblo a 20 minutos de Zaragoza, está creciendo rápidamente y su población es la más joven de todo Aragón.

La edad media de la población aragonesa alcanza los 45,5 años. A escala provincial, en Teruel es de 45,1 años y en Huesca de 44,3 años, por lo que se sitúan como las dos provincias más envejecidas, mientras los 42,9 años de Zaragoza la colocan como la más "joven".

Entre los municipios el que destaca en juventud es Cuarte de Huerva, con una edad media de 34 años. La edad media baja se debe a su alto porcentaje de población joven y nuevos residentes, mientras que en las capitales provinciales, el envejecimiento es más relevante.

Cuarte de Huerva acaba de superar los 16.000 habitantes y sigue encabezando el ranking de aumento de población en número porcentual y en valores absolutos entre los municipios de tamaño medio.

Otros municipios destacados por su crecimiento reciente son Utebo, María de Huerva y La Muela, todos en el entorno metropolitano de Zaragoza, aunque su incremento es menor que el de Cuarte de Huerva en relación proporcional.

Cuarte de Huerva

Cuarte de Huerva está situado al sur de Zaragoza, a tan solo 6 kilómetros de la capital aragonesa. Su excelente comunicación y su ubicación en la ribera del río Huerva lo convierten en un lugar atractivo para vivir y disfrutar del entorno.

El municipio conserva un interesante patrimonio histórico y cultural. La iglesia barroca de la Santa Cruz y los restos del castillo musulmán de Quart reflejan su pasado medieval. A esto se suma la Casa de Cultura, con exposiciones permanentes, y el cercano Monasterio de Santa Fe, de origen medieval y reformado en época barroca.

En las últimas décadas, Cuarte de Huerva ha vivido una fuerte expansión urbanística. Hoy cuenta con una red completa de servicios: colegios, instalaciones deportivas modernas, auditorio con capacidad para más de 2.000 personas, biblioteca, casa de cultura y una variada oferta comercial.

Todo ello, unido a su cercanía a Zaragoza, ha atraído a numerosos nuevos vecinos, convirtiéndolo en el pueblo más joven y dinámico de Aragón. Es más, actualmente está casi listo el nuevo equipamiento deportivo y hay en marcha dos promociones residenciales que LUJAMA: Residencial Monterrey y Residencial Soto de la Abadía.

La calidad de vida es uno de sus grandes valores. Cuarte apuesta por espacios verdes, calles peatonales y planificación urbana enfocada en las familias. Así, Cuarte de Huerva se consolida como un referente residencial en crecimiento, sin renunciar a su identidad e historia.