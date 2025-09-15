Este castillo está a 1 hora de Zaragoza y parece Hogwarts: "Tenía tantas habitaciones como días tiene el año"

A unos 150 km de Zaragoza, dirección Pamplona, hay un impresionante castillo que puede fardar de ser uno de los más lujosos de toda Europa (por no decir el mayor). Fue un absoluto reflejo de poder, el cual llegó a su punto más álgido con Carlos III de Navarra, apodado ‘El Noble’.

Fue con su reinado, en el s.XV, cuando este mega palacio vivió sus mejores años. Grandes banquetes, torneos de caballería, fiestas por doquier, eventos en sus jardines privados e incluso, un zoológico entre sus patios.

Hoy, recorrer Olite es como adentrarse en un escenario de fantasía, similar a las películas de Harry Potter, y revivir la vida cortesana en un palacio que algunos visitantes han llegado a describir como un “verdadero laberinto medieval”.

“Tenía tantas habitaciones como días tiene el año”

Esta frase, recogida en las crónicas de la época, define perfectamente la magnitud de este castillo. Un viajero alemán, que lo visitó en el siglo XV, lo describió como uno de los más hermosos que había contemplado jamás.

"Seguro estoy de que no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso y de tantas habitaciones doradas.", escribió el viajero en un texto que a día de hoy se conserva en British Museum.

Estas palabras no son de extrañar, la estructura está repleta de torres y estancias conectadas entre sí. De todas destacan la torre del Homenaje, la más alta y majestuosa; la de las Tres Coronas, con su singular silueta; y la de los Cuatro Vientos, desde la que se disfruta de una panorámica única del conjunto urbano de Olite y de los viñedos que lo rodean.

El recorrido también permite visitar las cámaras reales, el pozo de hielo que servía para conservar alimentos y los amplios jardines que tuvo el palacio en sus mejores tiempos, incluido uno que llegó a compararse con los legendarios de Babilonia.

Curiosidades y leyenda

Más allá de su grandiosidad, el castillo guarda varios secretos y datos curiosos que han sobrevivido hasta día de hoy.

Se cuenta que Carlos III diseñó un plan de fuga mediante pasadizos subterráneos que conectaban el Palacio de Olite con el de Tafalla. La leyenda asegura que eran tan anchos que podían atravesarse a caballo.

Aunque no existen pruebas de aquel proyecto, sí se conservan galerías medievales bajo la plaza Carlos III (curiosamente) que aún pueden visitarse.

Durante siglos, el castillo tenía un zoológico propio que albergó a todo tipo de animales. Desde papagayos y cisnes hasta leones, un lobo cerval e incluso una jirafa. Su vida cortesana incluía no solo animales únicos, sino también viñedos propios y bodegas de las que salía un vino considerado entre los mejores de la región.

No todo fueron anécdotas y datos curiosos, a lo largo de su historia también vivió episodios trágicos, como el incendio provocado en 1813 durante la Guerra de la Independencia por el general Francisco Espoz y Mina, para evitar que el ejército francés se hiciera con el dominio del palacio.

Cómo llegar desde Aragón

El Palacio Real de Olite se sitúa a poco más de 90 kilómetros de Zaragoza, lo que supone un trayecto de aproximadamente una hora en coche por la AP-68 y la AP-15.

No todo han de ser viajes a los Pirineos o a la Costa Dorada, la cercanía de este castillo bien merece la pena, haciendo de Olite una escapada perfecta de un día desde Aragón.