Una turista puertorriqueña y alucina al visitar Zaragoza: "Me decían que era una ciudad pequeña"

Aunque Zaragoza ya ha dejado atrás los días más sofocantes del verano, la ciudad sigue atrayendo a numerosos visitantes. Sin playa y con un clima más templado en estas fechas, la capital aragonesa se muestra como una ciudad acogedora, vibrante y llena de vida, motivos suficientes para que muchos turistas la elijan como destino en esta época del año.

Así, mientras algunos zaragozanos aprovechaban la ‘primera de cambio’ para abandonar la ciudad, otros visitantes llegan. Y los que la descubren por primera vez, en su mayoría, se van con una muy buena impresión, y no solo por su riqueza gastronómica.

De esta forma lo confirmaba una turista que paseaba por el centro de Zaragoza. En su caso venía desde Puerto Rico para acompañar a su hijo, que se mudaba a la capital para jugar este año al fútbol.

En su primera vez en Zaragoza, la madre aprovechaba la ocasión para hacer algo de turismo y confesaba que le había sorprendido muy gratamente. “Pensaba que era más pequeña, me decían que era así, pero me ha sorprendido porque es muy grande. No es como Madrid o Barcelona, pero hay muchas cosas”, explicaba.

Además, destacaba que lo que más le había gustado es que “la gente vive en la calle, hay mucha vida”. “Me encanta Zaragoza”, añadía esta puertorriqueña que espera disfrutar de su estancia y descubrir todavía más cosas.

En este aspecto, una de las cosas que más señalan los turistas o visitantes de su presencia en Zaragoza es el servicio, la parte humana, la amabilidad maña.

Unas amigas que venían de Bilbao a pasar unos días a la ciudad del Ebro se quedaban con ello. “Siempre que venimos nos tratan genial en todos lados. Es un gusto”, reflexionaban.

También un turista de Jerez de la Frontera quiso poner en valor el carácter de los aragoneses con los que se encontró en su paso por la Comunidad, a quienes califica como "muy amables". "No solo los andaluces somos amables", apuntaba entre risas.

Cifras hoteleras

Más allá de verlo por las calles y plazas de Zaragoza, las cifras de reservas hoteleras también reflejan el interés de los turistas por la ciudad. En relación con este verano, la asociación de Horeca Hoteles Zaragoza y Provincia, hizo balance de los datos del mes de julio, así como una previsión del resto del verano, siendo números “óptimos”.

La ocupación hotelera en julio en la capital y en la provincia superó las expectativas iniciales con una previsión inicial del 51% a una ocupación real del 66,76 %. Alrededor de un 25% fueron personas internacionales, procedentes de Francia, Portugal e Italia, principalmente. En cuanto a la procedencia de turistas nacionales, destacan aquellos de Madrid, Cataluña o País Vasco.

Por el momento, el turismo en Aragón sigue al alza, conquistando a todo aquel que nos visita. Ya no tanto en la ciudad, sino también en zonas más verdes como los Pirineos.