Abre en Zaragoza una nueva 'food truck' con comida colombiana y coreana: "Quiero probarlo ya"

Acaba de abrir en Zaragoza un nuevo espacio gastronómico muy original. Las redes sociales del lugar ya cuentan con varios comentarios que reflejan las ganas que había de que llegara algo así a la ciudad: "Quiero probarlo ya", comenta un usuario.

En la plaza central del centro comercial, La Torre Outlet Zaragoza, frente a KFC y Ribs, se instala Fluffy, una original food truck que promete conquistar a los visitantes con una fusión de cocina colombiana y coreana.

El concepto apuesta por un estilo callejero, moderno y colorido, pensado para quienes buscan una pausa diferente durante sus compras o su tiempo de ocio.

El gran protagonista de la carta es el Korean corn dog, un perrito caliente rebozado y empanado que arrasa en redes sociales de todo el mundo.

Pero Fluffy va más allá: cada cliente puede personalizar su corn dog con toppings tan sorprendentes como Cheetos, Takis, Doritos, Ruffles, o cortezas.

También tiene salsas exclusivas como cheddar, mayo sriracha, o miel y mostaza. El relleno es de la clásica salchicha, pero puedes elegir algo vegetariano, con rellenos de mozzarella o cheddar.

La propuesta dulce tampoco se queda atrás. El menú incluye buñuelos recién hechos y obleas rellenas con sabores que van desde pistacho y Nutella hasta dulce de leche o Ferrero Rocher.

Nueva Food Truck. La Torre Outlet

Desde la dirección del centro comercial celebran esta apertura: “La llegada de Fluffy refuerza nuestra propuesta de restauración y nos permite seguir mejorando la experiencia de compra de los visitantes”, destacan.

Con esta incorporación, La Torre Outlet mantiene su estrategia de combinar moda y gastronomía de calidad. Fluffy se suma a las recientes aperturas de Terranova y a la próxima llegada de Harper & Neyer, ampliando así la oferta de ocio y compras en un mismo espacio.

La Torre Outlet

