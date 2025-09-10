Este es el próximo puente que se celebrará en Zaragoza: 3 días de fiesta en los que la ciudad se llena de turistas

Ya ha comenzado la vuelta al cole, y con ella la vuelta a la oficina. Las vacaciones terminaron hace poco, aunque a algunos ya les parecen muy lejanas.

Mirando el calendario, se busca el próximo puente festivo para descansar o hacer una escapada. En Aragón, en concreto en Zaragoza, habrá 3 días de fiesta seguidos en octubre.

Las Fiestas del Pilar se celebran en torno al 12 de octubre. Este año, al caer en domingo, la fiesta se traslada al lunes 13.

Los estudiantes, como siempre, tienen más días de vacaciones y su puente comienza el viernes 10.

Los docentes, por tanto, disfrutarán de un puente de 4 días y el resto de la gente de 3.

Las Fiestas del Pilar, no obstante, darán el pistoletazo de salida el fin de semana anterior con el pregón desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, el sábado 4 de octubre.

Durante toda la semana habrá una programación cultural con propuestas para todos los públicos. Además, el Espacio Zity, en el barrio de Valdespartera, arrancará sus conciertos el 1 de octubre.

Ferias, jotas, conciertos y la emblemática Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar hacen que estas fechas sean muy atractivas para los turistas.

Los zaragozanos se visten para la Ofrenda de Frutos, la Ofrenda de Flores y también se reúnen para el Rosario de Cristal. Unas tradiciones que llaman la atención dentro y fuera de la ciudad.

Los hosteleros reconocen que son unas buenas fechas. El año pasado la ocupación hotelera fue del 67% durante los días grandes, aunque subió con las reservas de última hora. Un dato muy similar al registrado en 2023 (68%).

En cuanto a la procedencia de los viajeros, la gran mayoría son turistas nacionales, aunque también llegan franceses y alemanes.

Calendario Laboral

En Aragón se han definido un total de doce días festivos comunes en todo el territorio aragonés, que combinan celebraciones nacionales y autonómicas, y que se completarán con los dos festivos locales que cada municipio proponga antes del 1 de octubre de 2025.

El calendario laboral de Zaragoza para lo que queda de curso, contempla los siguientes festivos: 13 de octubre (lunes): Traslado del Día de la Virgen del Pilar; 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos; 6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española; 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre (jueves): Navidad.

Las fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperables, para el año 2026, en la Comunidad Autónoma de Aragón, serán las siguientes: