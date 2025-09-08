Se buscan vecinos en este pueblo a media hora de Zaragoza ideal para jubilarse: es el más barato de Aragón

Zaragoza capital siempre se ha concebido por los habitantes de los pueblos como una tierra de oportunidades, donde se concentran la mayoría de los empleos y servicios. En cierto modo, no es menos cierto que el gran movimiento en la zona hace que sea el epicentro de la comunidad, pero no por ello es la única alternativa tanto para independizarse como para disfrutar de una plácida jubilación.

El ruido de la ciudad, los precios y la masificación de los últimos años, hacen que emerjan otro tipo de localidades con menos propaganda pero con mejores oportunidades, sobre todo a la hora de encarar esa ansiada jubilación.

Como un oasis en el desierto, aparecen pueblos con encanto como Ricla, en los que los precios de la vivienda lo convierten en una rara avis de la región. Invitando sobre todo a muchos jubilados a pasarse a la cálida vida de pueblo, pudiendo acceder a una casa más asequible y espaciosa.

Precio de la vivienda en Ricla

Ricla sigue manteniéndose como el municipio con el metro cuadrado más barato de Aragón, con un precio medio de 569 €/m² en 2025 según los datos inmobiliarios más recientes. Una cifra que lo mantiene por debajo de municipios igualmente económicos como Ejea de los Caballeros, con unos 728 €/m², igualmente alejados de los desorbitados precios de la ciudad.

Mientras, en Zaragoza capital la vivienda sigue subiendo su valor en el mercado, con 2.091 €/m2, triplicando los precios de Ricla.

Entre las mejores opciones de vivienda que encontramos en la localidad, destaca un chalet adosado en pleno centro por 55.000 euros, con 6 habitaciones y 397 metros cuadrados. Eso sí, como la mayoría de casas de pueblo, necesita una...o dos manos de pintura y una buena reforma.

Por otro lado, destaca un piso por tan solo 25.900 euros, de 52 metros cuadrados y dos habitaciones. Y lo mejor de todo, sin necesidad de reforma. Así mismo, por menos de 33.000 euros, hay una casa a la venta en la calle la Cruz, también con dos habitaciones, patio exterior y 99 metros cuadrados.

Interior y exterior del piso más barato de Ricla Idealista

Con estos precios tan llamativos, equivalentes a lo que valdría una entrada para un piso mediocre en Zaragoza capital, convierten a Ricla en un destino perfecto para el retiro comprando una vivienda o, por qué no, para inversores que busquen este tipo de chollos inmobiliarios.

¿Qué beneficios tiene vivir en Ricla?

Independientemente de los precios, el municipio está rodeado de huertas y parajes donde los vecinos pueden disfrutar de rutas de senderismo y ciclismo, como el paseo al Palo del Moro, ideal para recorrer a pie bordeando el río Jalón. Además, a menos de cinco minutos en coche, la Sierra de Algairén ofrece una oferta montañosa perfecta para practicar deporte al aire libre o simplemente desconectar del día a día.

Esta cercanía con la montaña se complementa con el tejido de servicios municipales. Los vecinos pueden disfrutar de las piscinas de verano del polideportivo municipal, recibir asistencia médica en el consultorio médico local, o llevar a los más pequeños al colegio público Maestro Monreal, reconocido por su calidad educativa.

Además de estos servicios cabe destacar su bonita plaza de toros y la estación de tren Ricla-La Almunia que facilita la movilidad hacia Zaragoza y otros destinos de la zona como Calatayud.

La combinación de estos factores, sumados con los bajos precios de la vivienda, convierte a Ricla en una localidad ideal para aquellos que buscan pasar la tercera edad en completa armonía a pocos minutos en coche o tren de Zaragoza.