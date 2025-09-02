Un zaragozano prueba el restaurante de Dabiz Muñoz y no da crédito: "Su comida me da mucho asco"

El zaragozano Miki Nadal ha probado la cocina de Dabiz Muñoz, el chef español galardonado con tres estrellas Michelin. El humorista protagoniza un divertido video en el que, nada más empezar, suelta en tono irónico: "He venido a hacerle un favor a Dabiz, a mí su comida me da mucho asco", sentencia.

En el cuarto episodio de 'Dabiz Feeds Somebody' , el chef va explicando los ingredientes y la forma de cocinarlos, Miki no da crédito. "Mira, mira", comenta justo en el momento en que Muñoz desmenuza la carne ante sus ojos.

El plato elegido no es cualquier cosa: una costilla de Black Angus estofada durante 48 horas, inspirada en el estilo BO-ssam. Una receta que fusiona técnicas coreanas con los toques creativos propios de Dabiz Muñoz.

"Miki", le llama la atención, "Uno de los platos míticos de StreetXO es el Bossam", comienza a explicar el cocinero, bandeja en mano, mientras el invitado clava la mirada en el plato.

"Me he comido más de cien", responde el aragonés con seriedad, como si no le diera importancia.

"Hemos hecho un Bossam que es con costilla de vaca", continúa Muñoz mientras el filete tiembla en el hueso. "Estoy viendo que se te hace la boca agua"; "Un poco", admite Miki.

"Esto es una costilla de Angus. El Angus es una raza de vaca que a mí me gusta mucho porque tiene la combinación perfecta entre sabor, concentración de grasa y gelatina", explica el madrileño.

El chef sabe transmitir con claridad y pasión lo que cocina, algo muy valorado por su público. "Nadie explica la comida como Dabiz. Puedo saborearlo desde la pantalla", se lee entre los comentarios de la publicación, que ya acumula miles de 'likes'.

La carne se cocina a baja temperatura y se termina en horno de brasa para lacarla con una salsa de inspiración malasia, especiada, agridulce y con un final marcado por el ajo. Ante esto, Miki solo acierta a chasquear la lengua impresionado.

Miki Nadal con Dabiz Muñoz, probando uno de sus platos. Redes Sociales

El sam se monta sobre una hoja de lechuga. "En este caso hemos utilizado lechuga Batavia, carnosa y crocante", detalla el chef.

Pero no es el único verde de la receta. También añade hierbabuena, cilantro y albahaca. Además, comparte un truco sobre el cilantro: "Me gusta servirlos con el tallo porque tiene un sabor diferente. Hay algunos platos en Tailandia en los que se pica el tallo independientemente de la hoja. La hoja se utiliza para unas cosas y el tallo para saltear en los woks", comenta.

El plato está pensado para compartir entre "dos, tres o incluso cuatro personas", pero sus seguidores no están muy de acuerdo.

La propuesta se completa con dos salsas. "Una es un kimchi, que hacemos en casa. Es tradicional coreana, pero le añadimos daditos de papaya". "¡Oh!", es lo único que sale de la boca de un sorprendido Miki tras probarla. La otra es de remolacha con crème fraîche. "Porque el sabor del lácteo puntúa la glasa malasia, una de las cosas más acojonantes que te has comido en tu vida", remata el chef.

Después de mostrar la carne y retirar el hueso, Miki suspira con la mano en la cabeza: es consciente del privilegio de probar semejante bocado. Muñoz describe el sabor, la grasa y la gelatina de la carne que se deshace en la boca. "Bueno, pues después de la explicación ya te puedes ir", bromea. "¡Dame!", replica el humorista sin pensárselo.

Con todos los ingredientes sobre la mesa, Dabiz arma el sam en la lechuga, lo envuelve como un taco y se lo da a probar a Miki.

"Me fascina que en un solo bocado sabores tan diferentes combinen de manera armónica", asegura el chef.

"¡Qué bueno, por Dios!", se regodea el aragonés. "Está jodidamente impresionante. Pocas cosas hay en el mundo más ricas que esta", sentencia Dabiz, frase que Miki repite divertido.

"Me has arruinado la vida con esta comida, Dabiz, porque claro, voy a los sitios y voy desganao", confiesa el humorista.

"Es una pena porque viene mucha gente. Hay que explicar a la gente que no venga", sentencia muy serio Miki. Con un pitido que tapa sus palabrotas, parece escucharse a Miki decir: "Esto es una puta mierda", con escupitajo incluido, lo que provoca la carcajada del chef.

Juntos forman un dúo perfecto: uno sabe cocinar y el otro disfrutarlo. Una combinación, nunca mejor dicho, deliciosa.