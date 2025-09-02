'El Hormiguero' rinde homenaje a su colaboradora Marta Jiménez, fallecida en el Pirineo aragonés: "Sigue volando"

Este lunes 1 de septiembre volvió la rutina en muchos hogares españoles, también en el apartado televisivo. ‘El Hormiguero’ retomó su programación tras las vacaciones y lo hizo arrasando con 2.347.000 espectadores gracias a la visita de Bertín Osborne. Además, el primer día de la temporada número 20 del programa de Pablo Motos tuvo un emotivo y especial homenaje a su colaboradora Marta Jiménez, fallecida en el Pirineo aragonés el pasado mes de julio.

El pasado 13 de julio se produjo una gran tragedia en el Pirineo de Huesca. Una mujer de 34 años perdió la vida en un accidente de salto base en Punta Calva (localidad de Plan), confirmándose después que se trataba de Marta Jiménez, colaboradora de ‘El Hormiguero’ y conocida como la ‘mujer adrenalina’.

La aragonesa fue uno de los grandes fichajes del programa de Antena 3 para la temporada 2023-2024 y su última aparición en El Hormiguero data del pasado 18 de junio. Ese día, siendo empujada por un quad, hizo wakesurf sobre 60 metros de piscinas hinchables, dejando sin palabras a Motos, Marron y la entrevistada, Patricia Conde.

En el momento en el que se conoció la noticia, Pablo Motos expresó su dolor: “Estamos desolados. Pero nuestra sensación de impotencia y nuestra tristeza no nos van a impedir recordarla cuando gritaba de alegría por haber conseguido algo imposible”.

Casi al final del programa, Pablo Motos no dejó pasar el primer día de la vuelta a la rutina sin acordarse de Jiménez. “El regalo más grande de hacer este show es conocer a gente interesante y como sabéis, a principio de verano, Marta Jiménez, nuestra ‘mujer adrenalina’ falleció haciendo salto base, lo que más le gustaba del mundo”, comenzaba Motos.

“Esta noche queremos dedicarle el programa, queremos recordarla como siempre venía, repartiendo alegría, con esa felicidad y con los gritos que daba cuando los retos que le poníamos le salían bien”, continuaba con emoción el presentador.

Finalmente, Pablo Motos le mandaba un abrazo a la gente que la quería, como su madre o su pareja, y daba paso a un vídeo emotivo con los mejores momentos de la deportista en el programa: “Marta, va por ti, sigue volando”.