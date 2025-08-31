Una histórica heladería de barrio en Zaragoza busca relevo: "Tras tantos años, los clientes son como mi familia"

La heladería más veterana del barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, abierta desde 1961, busca relevo. Lourdes, la actual maestra heladera, se jubila y cierra una etapa en la que ha disfrutado enormemente al frente de la Heladería Italiana, situada en la avenida Compromiso de Caspe, 89. Aun así, los vecinos y clientes habituales podrán seguir saboreando durante un tiempo más sus helados artesanales.

La Heladería Italiana, actualmente propiedad del hijo de Lourdes, es ya un referente en el barrio. Aunque Lourdes lleva 16 años atendiendo al público, la historia del local se remonta varias décadas atrás. Antes de esta familia, Ángel, el antiguo propietario, ya había dedicado más de 30 años a elaborar y servir helados en el mismo establecimiento.

Por el momento, la heladería ha anunciado su traspaso, pero la previsión es que la heladera se jubile definitivamente el próximo año. “Estamos dispuestos a enseñar a los nuevos. Queremos que haya una solapación para que los clientes no se queden sin nada”.

Y es que para Lourdes su clientela es lo más importante. “Son muchos años, se forma un vínculo, son como mi familia”, asegura. “Estoy muy a gusto, es una clientela muy maja. Me dicen ‘ay, Lourdes, qué vamos a hacer cuando tú no estés’”, cuenta. Así pues, tanto ellos como Lourdes se echarán mutuamente en falta. Eso sí, la heladera confiesa que también tiene ganas de descansar, sobre todo “de los calores”.

Sin duda, Heladería Italiana, que conserva su nombre original, es un negocio de referencia en el barrio y funciona “muy bien”. Incluso, este verano ha aumentado sus ventas. “Ha venido competencia, pero seguimos teniendo nuestros clientes”, subraya.

De hecho, aunque su principal nicho son los vecinos de la zona, Lourdes explica que tiene clientes “de toda Zaragoza” y se llevan su producto “hasta a Madrid”.

Tarrina de helado de Heladería Italiana. E.E.

Estos llegan hasta el número 89 de Compromiso de Caspe por la calidad de los helados artesanos (fabricados por su hijo Antonio y su nuera Gloria), así como del resto de su oferta: horchata casera, granizado casero… Sin olvidar, claro, el servicio cercano de Lourdes.

De esta forma, la actual heladera espera que los próximos dueños, si se llega a traspasar, continúen con la calidad que tanto les representa. Además, de cara a esa sucesión, cabe destacar que la heladería tiene licencia para abrir todo el año como bar (puede aprovecharse desde las 6.00 a las 2.00).

“Nosotros cerramos campaña en octubre, estamos cerrados en Navidad, pero el local se puede mantener abierto todo el año. Tenemos licencia definitiva de bar y cafetería, tenemos doradores, chimenea”, señala.

Características del local

Según consta en el anuncio de traspaso del local en Idealista, el establecimiento está reformado y en un estado perfecto para continuar la actividad. Tiene dos expositores principales con capacidad para 40 variedades de helado. Además del interior, cuenta con seis mesas en terraza y dos aseos.

Además, la superficie es de 140 metros cuadrados (70 metros cuadrados en planta calle y otros 70 en sótano). En el sótano se encuentran cinco congeladoras, estanterías para almacenamiento, vestuario y oficina.