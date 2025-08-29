La mansión más barata de Zaragoza tiene más de 300 m², 3 baños, bodega y jardín: "Le falta lo más importante"

En esto de buscar “mansión barata” en Zaragoza casi parecía un oxímoron. Pero todo es arremangarse y ponerse a ello. Idealista facilita mucho la investigación, y añadiendo los filtros adecuados hemos encontrado unos cuantos chalets dignos de cotillear.

Buscábamos algo en pleno centro de la ciudad, con un mínimo de 250 m² para poder ser considerado 'mansión', y que tuviera ciertos lujos como jardín, garaje, piscina, varias habitaciones con baño incluido, y por qué no, con vistas al Pilar.

Sin embargo, en Idealista esa opción no está disponible (no sabemos por qué). La mansión más barata en Zaragoza que hemos encontrado en el portal inmobiliario tiene 369 m², 4 habitaciones, 3 baños, bodega, jardín y garaje. Como pega: no tiene piscina. Para cualquier zaragozano, "le falta lo más importante" para sobrevivir en verano.

Mansión barata

La mansión que destaca como la más asequible entre las casas de lujo está ubicada en Garrapinillos. Esta propiedad fusiona amplitud, calidad y carácter a un precio de 500.000 €, rompiendo moldes en el mercado de viviendas exclusivas, para ser considerada 'mansión' está a muy buen precio.

Con sus 369 m² construidos y un precio por metro cuadrado de 1.355 €, la mansión ofrece una singular combinación de estancias amplias y diseño funcional. En la planta principal, tres dormitorios dobles y un dormitorio adicional en la planta superior aseguran intimidad y descanso para toda la familia.

La vivienda cuenta con tres baños completos, una cocina equipada con acceso directo a un porche de 50 m², un generoso salón con vistas y salida a un jardín privado de 60 m²; todo pensado para disfrutar del clima y los momentos al aire libre.

Si el lector es atento, se habrá percatado de que la casa tiene 4 habitaciones pero solo 3 baños, punto negativo para la mansión.

No obstante, el verdadero corazón de la casa es su espectacular bodega de más de 130 m²: altas bóvedas de ladrillo, piedra y maderas nobles, junto a una cocina independiente y chimenea, convierten este espacio en el escenario perfecto para reuniones familiares, celebraciones o simplemente relajarse en ambientes con historia y personalidad.

No faltan detalles de nivel: suelos de parqué, carpintería Climalit para mayor eficiencia y confort, armarios empotrados, aire acondicionado y calefacción individual de gasoil.

El inmueble, cuidadosamente diseñado para eliminar barreras arquitectónicas, resulta ideal para personas de todas las edades o movilidad diversa. A ello se suman el garaje cerrado para dos coches, trastero y la ausencia de gastos de comunidad, ofreciendo autonomía y privacidad.

Ubicación

La vivienda está situada en Garrapinillos. Este barrio residencial ofrece la calma de las afueras con todos los servicios a mano y buenas conexiones con el centro de Zaragoza. La vivienda en

Cuando pensamos en mansiones solemos imaginarlas con precios millonarios y fuera del alcance de la mayoría. Esta casa rompe esa idea: por 500.000 euros (que ¿quién no los tiene olvidados en un bolsillo del pantalón?) se puede acceder a una vivienda de grandes dimensiones, lista para entrar a vivir y con una identidad propia difícil de encontrar.

No tiene piscina, cierto. Pero con su jardín privado, su imponente bodega y la comodidad de sus espacios, esta es sin duda la mansión más barata de Zaragoza y, quizá, la oportunidad más interesante para quienes sueñan con vivir en una casa de lujo sin pagar una fortuna.