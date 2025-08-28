El bonito parque que abrirá en el centro de Zaragoza: será el tercero más grande de la ciudad con 90.000 m²

Las zonas verdes son un bien muy preciado en Zaragoza. Cada vez que hay una tala de árboles o cambios en algún parque, la ciudad se moviliza; por eso, saber que próximamente abrirá un gran parque en el centro es una gran alegría.

El parque más grande de la capital aragonesa es el del Agua, en el barrio del Actur; seguido del parque grande José Antonio Labordeta en la Romareda; este con 90.000 m² se ubicará en El Portillo, justo detrás del Caixa Forum.

Zonas de juegos infantiles y deportivos, un carril bici de 1,4 km, más de 700 árboles, plazas temáticas y hasta zonas de juegos acuáticos, ciertamente el nuevo parque promete.

Zaragoza está en plena transformación. Las obras para recuperar el paseo del río Huerva van avanzando, la torre del agua que se construyó para la Expo también cuenta con un proyecto potente para su recuperación, el nuevo estadio de fútbol del Real Zaragoza será una realidad en unos años, y el nuevo pulmón de Zaragoza que será este parque, comenzará su construcción previsiblemente en octubre.

Este nuevo pulmón verde está diseñado para mejorar la sostenibilidad del entorno, mitigar el efecto isla de calor y fomentar el ocio al aire libre. Un espacio que estaba abandonado y que en un año será un paraíso para los vecinos.

Nuevo parque en Zaragoza

El proyecto de El Portillo no solo es el parque pues se transformarán por completo varias calles de la zona. El área entre las calles Escoriaza y Fabro, la avenida de Anselmo Clavé, la calle Escrivá de Balaguer, la rotonda de la Ciudadanía y la glorieta de los Zagríes están dentro del proyecto.

La calle Escoriaza y Fabro, en el lado oeste, se convertirá en una avenida de tres carriles con amplias aceras, similares a las del emblemático Paseo de la Independencia, lo que mejorará la conectividad entre la glorieta de la Ciudadanía y la avenida de Goya. Es decir, se generará un extenso paseo de 900 metros que se convertirá en un corredor que unirá el centro de la ciudad con el barrio de Delicias.

Recreación del proyecto El Portillo. Ayuntamiento de Zaragoza

Más de 33 millones de euros se invertirán en las obras de esta zona de la ciudad. Pero, eso sí, el corazón del proyecto será curiosamente el pulmón verde. El parque de 9 hectáreas será el tercero más grande de Zaragoza.

Con una extensión de 48.800 metros cuadrados de superficie verde, el parque contará con 703 árboles, 19.233 metros cuadrados de jardines, cuatro áreas de juegos infantiles, cuatro zonas deportivas y seis espacios de descanso.

Recreación del parque El Portillo. Ayuntamiento de Zaragoza

Además, se incluirá un carril bici de 1,4 km, un área canina para que los vecinos disfruten con sus mascotas, y un sinfín de paseos peatonales rodeados de vegetación que invitarán a la relajación y el ocio al aire libre.

El diseño del parque no solo responde a las necesidades medioambientales, sino también a las de los ciudadanos. Se crearán varias plazas temáticas, como la Plaza Norte, donde se instalará el 'CoreoPlay', un innovador espacio de juegos acuáticos con luces incorporadas que ofrecerá diversión para toda la familia.

Áreas de juegos y refugios climáticos

En el corazón del parque, la plaza Central será el punto de encuentro perfecto para todas las edades. Habrá juegos de agua pensados para los más pequeños y también para los que no lo son tanto, un rocódromo para quienes disfrutan de la escalada y una zona de cuerdas que promete mucha diversión. Todo esto hará de la plaza un espacio pensado para compartir en familia, entre amigos o incluso entre generaciones.

El parque no se queda solo en el ocio: también apuesta fuerte por el deporte y la vida activa. Contará con andenes especializados, como el Andén Fitness, ideal para ejercitarse al aire libre, y el Andén de Juegos Infantiles, donde los más pequeños podrán disfrutar de manera segura.

Recreación parque El Portillo. Ayuntamiento de Zaragoza

Otro de los grandes aciertos del proyecto es su enfoque sostenible. Se han incorporado zonas de sombra (tan necesarias en los meses de verano), juegos de agua para refrescar el ambiente y una distribución más inteligente de las áreas verdes. Además, se reducirá el uso del asfalto, apostando por pavimentos claros y más zonas vegetales, lo que ayudará a combatir el calor urbano y a mejorar la calidad ambiental del lugar.

Por último, el plan incluye la reubicación del Control de Tráfico Centralizado (CTC) de la Estación del Portillo hacia Zaragoza Delicias, lo que modernizará la conexión ferroviaria y la hará más eficiente. A esto se suma la creación de nuevos espacios para viviendas y actividades terciarias, impulsando la revitalización de toda la zona y consolidándola como un motor de transformación para la ciudad.