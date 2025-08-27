La mansión más cara de Zaragoza a la venta en Idealista: 9 habitaciones por casi 2 millones de euros

Hay un dicho popular que dice 'Más vale reír en una choza que llorar en un palacio', indicando que el dinero no da la felicidad; sin embargo, hay muchos que piensan que es preferible llorar en la sala oeste de su mansión.

Bromas aparte, lo perfecto sería ser feliz y tener dinero. La clave de la felicidad no la tenemos, pero si quieres llorar rodeado de lujos, hemos encontrado la mansión perfecta en Idealista.

La casa en venta más cara en Zaragoza del portal inmobiliario es un chalet de 734 metros cuadrados y 9 habitaciones, por un precio de casi 2 millones de euros, en concreto 1.900.000 euros.

La vivienda está en uno de los barrios más caros de Zaragoza: Casablanca. Se trata de una zona residencial por excelencia dentro del núcleo urbano, alejado del ruido del centro, pero lo suficientemente cerca para disfrutar del ocio y actividades de la ciudad.

A este barrio, el transporte público llega en apenas 15 minutos desde el centro, ya sea en tranvía o en autobús. Pero bueno, si tienes una mansión de 2 millones de euros, esta información a lo mejor no te resulta interesante.

La mansión de Zaragoza

La casa se construyó en 1999 y no sabemos desde cuándo está a la venta. No obstante, el anuncio ha recibido más de 400 visitas y 3 personas lo han guardado en favoritos. El anuncio de Idealista ha sido actualizado hace un par de días; así que, si no sabes qué hacer con 2 millones, no te lo pienses mucho.

Las fotos de la vivienda muestra que está en buenas condiciones, y cada sala es más señorial que la anterior. Techos altos y con molduras, suelo de madera, armarios del siglo XVI (o casi), y diferentes colores para diferentes estancias.

Interior de la vivienda en venta en Idealista. Idealista

En los más de 700 metros cuadrados de la mansión encontramos: nueve habitaciones, siete baños, dos salones, terraza, trastero, garaje, jardín y piscina.

Una de las salas que más llama la atención es el salón. En forma ovalada, cuenta con un ventanal precioso. El techo y las cortinas tienen detalles florales y, si no se llena de sofás, puede ser una sala de baile digna de un capítulo de los Bridgerton.

El interior de una de las grandes y luminosas salas con las que cuenta el domicilio. Idealista

La cocina también es muy original. Está decorada en azul. Cuenta con una gran ventana lo que facilita la entrada de luz natural. Tiene una gran campana, sobre una encimera al estilo barra americana.

La encimera recoge debajo varios taburetes altos, perfectos para el desayuno a primera hora de la mañana. Eso sí, si la nueva familia es numerosa deberá hacer turnos. Tanto la comida como la cena se pueden hacer en alguno de los salones.

Cocina de la vivienda en venta de Zaragoza. Idealista

La parte exterior no se aprecia bien en las fotos del anuncio. Aparece la terraza y parte del jardín. Del garaje y de la piscina no hay imágenes.

Hay un balcón bastante amplio en la segunda planta, y en la terraza de abajo, justo al lado del ventanal del salón a lo Downton Abbey, hay una mesa y varios sofás, generando un espacio bastante chill.

Dos de las tres terrazas con las que cuenta la casa. Idealista

Abajo se ubica el sótano de 241,71 metros cuadrados, incluye un garaje con capacidad para 8 vehículos y un gran almacén. También hay hueco para guardar alguna bicicleta, pues la casa está en Casablanca, al lado del canal que tiene un camino de tierra ideal para pasear.

La vivienda está alejada de grandes avenidas y del tráfico, pero próxima a varias de las salidas de la ciudad. El barrio cuenta con una buena dotación de servicios y equipamiento. Una gasolinera, un supermercado, y Puerto Venecia a 10 minutos en coche.

Paseo del canal, en el entorno del barrio Casablanca. Idealista

El anuncio en el portal es de Alierta Inmuebles, una inmobiliaria zaragozana. En su web destacan que son "Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Colegiados, profesionales legalmente habilitados por la Administración Pública".

Por otro lado, añaden que disponen de un Seguro de Responsabilidad civil y cobertura a través del colegio, así como "posibilidad de colaboración con nuestros compañeros de profesión".