Ni Marruecos ni Italia: el destino más barato para volar desde el Aeropuerto de Zaragoza este septiembre

Con el fin del verano y las vacaciones, son muchos los aragoneses que eligen reservarse algunos días de septiembre en el trabajo, evitando así los desorbitados precios y masificaciones típicos de agosto.

Entre todas las opciones low cost que tiene el Aeropuerto de Zaragoza, como pueden ser Marruecos, Milán o París, hay un destino que sobresale del resto en este mes. Se trata de Palma de Mallorca, un destino de moda entre los aragoneses que buscan calas paradisíacas sin perder ese toque de ambiente que se respira en cualquier zona de costa española.

Aún así, es recomendable comparar todas las opciones, ya que el precio medio de una escapada en septiembre desde Zaragoza ronda únicamente los 30 euros, con vuelos directos.

Palma de Mallorca, el vuelo más barato

Entre la escasa oferta de vuelos desde Zaragoza, Palma de Mallorca se sitúa como el destino más asequible de todo septiembre, con vuelos directos del 18 al 24 de septiembre por la irrisoria cifra de 26 euros. Además, esta opción permite disfrutar de casi una semana en la isla, tiempo más que suficiente para recorrer de 'cabo a rabo' toda la isla.

El vuelo, operado por Vueling, tiene una duración de 1 hora y 10 minutos y, lo que sí será recomendable, es contratar un coche alquilado para viajar con libertad por la isla y acceder a calas o zonas a las que no llega el transporte público.

Entre las zonas más famosas para alojarse en Mallorca están Alcudia, Pollença, Sóller o la misma Palma.

Otros vuelos low-cost desde Zaragoza

Además de Palma, Ryanair ofrece durante septiembre otras conexiones igualmente competitivas a destinos tanto nacionales como internacionales. De todas ellas, París figura como una de las combinaciones más interesantes, con billetes desde 37 euros y un tiempo de vuelo de 1 hora y 45 minutos.

A estas opciones se suman Londres y Bruselas, ambas por 34 euros, con trayectos de poco más de dos horas. También Fez, en Marruecos, aparece en la lista con vuelos desde 34 euros y 1 hora y 40 minutos de viaje, mientras que Milán se encuentra disponible desde 35 euros, con un tiempo de vuelo cercano a las dos horas.

En el ámbito nacional, Santiago de Compostela se presenta como alternativa por 55 euros, a poco más de una hora de Zaragoza.

Viendo los precios y la variedad de destinos, queda claro el motivo por el cual muchos viajeros aman septiembre por encima de meses como julio o agosto.