Parece Suiza, pero está cerca de Zaragoza: la bonita ruta de senderismo con hermosos paisajes y aguas cristalinas

Muchas personas creen conocer Aragón o sus alrededores tras hacer varias mini escapadas por la zona. Por ello, lo más normal es soñar con viajar lejos y salir fuera de la que es tu casa casi los 365 días del año.

Sin embargo, si preguntas a tu alrededor, verás como muy poca gente ha visitado lugares de Aragón tan bellos como el Parrizal de Beceite, el castillo de Mora de Rubielos o los encantos de las ruinas romanas de Zaragoza.

La ruta que te lleva hacia el Ibón de Acherito viene a reafirmar esta situación. Estando a únicamente dos horas en coche desde la capital aragonesa, existe un paraje que nada tiene que envidiar a las grandes montañas, valles e ibones suizos. La ruta que te lleva hacia este ibón del Pirineo, recorriendo el Parque Natural de los Valles Occidentales, dura unas tres horas y media a realizar en 10 kilómetros y cuenta con 650 metros de desnivel.

Ruta circular hacia el Ibón de Acherito

Parte desde la localidad de Hecho, una vez allí se toma la carretera que lleva hasta la Selva de Oza y pasado este paraje continuamos hasta acceder a una explanada ubicada al lado de un río. Al final de esta explanada comienza la ruta de senderismo que conduce al ibón, tomando un camino llamado GR-T 15 (una antigua calzada romana que conducía a Francia).

Tras remontar el barranco de Acherito y su afluente de las Foyas, la senda se desvía hasta el paso de Lo Estrecho de lo Buxé. Después de una zona de pedreras, aparece finalmente el ibón, situado a 1.877 metros de altitud.

Ruta por el Ibón de Acherito Red Natural de Aragón

La belleza del Ibón de Acherito

Una vez en el ibón, lo primero que salta la vista es su impresionante tamaño, ya que cuenta con una extensión de casi seis hectáreas. El entorno es idílico, cumbres como la Peña del Ibón y la Punta A Ralla lo rodean, dejando una foto para el recuerdo.

Además de su belleza, este lugar refleja a la perfección la influencia del pastoreo en la zona. De hecho, en la última etapa del recorrido se encuentra el refugio ganadero del Barcal de Acherito, un resguardo básico para montañeros en caso de mal tiempo.

No es para todos los públicos

A pesar de ser una de las rutas más bonitas del Pirineo aragonés, por desgracia para muchos, no está hecha para todos los niveles.

El recorrido exige buena forma física y material adecuado, usando botas que protejan los tobillos, ropa de abrigo, agua, comida y protección solar en verano. No es un simple paseo, el sendero cruza pequeños barrancos en varias ocasiones, por lo que habrá que estar atentos al nivel de agua que lleven (aunque en verano suelen estar secos).

Lo más recomendable es no hacer esta ruta en invierno o en días de niebla, consultar siempre la previsión meteorológica y hacerla acompañado.