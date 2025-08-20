Se buscan vecinos en este pueblo cerca de Zaragoza: hay empleo y casas por solo 30.000 euros

Encontrar una vivienda en Zaragoza es casi imposible. Hay muy poca oferta, y claro, los precios están por las nubes. Ante esta situación, son muchos los que optan por irse a vivir a zonas más alejadas, pero con opciones más asequibles.

Ya sea como 'pueblo dormitorio' o como lugar para empezar una nueva vida, Alhama de Aragón, se presenta como un pueblo lleno de oportunidades y alternativas.

No está dentro de la plataforma 'Vente a vivir a un pueblo', pero también busca vecinos y tiene ofertas de casas y pisos desde 30.000 euros.

Buscando en Idealista casas en Zaragoza, aparece una en la calle Santiago Ramón y Cajal por solo 30.000 euros; al acceder a la ficha de la venta, uno se percata de que la calle es la de Alhama de Aragón y no la céntrica de Zaragoza.

No obstante, una casa que no está okupada, amueblada y para entrar a vivir por ese precio, no está nada mal. Además, el pueblo se encuentra a una hora en coche de la capital, distancia habitual para ir a trabajar en ciudades como Madrid o Barcelona.

Casas en Alhama de Aragón

En el pueblo hay alguna casa por 27.000 euros, pero no está bien equipada. La siguiente opción más barata en Idealista, es una vivienda de 132 metros cuadrados y tres plantas, por solo 30.000 euros.

Las plantas no son muy grandes, pero la casa cuenta con lo necesario: habitaciones, baño, salón, cocina, y hasta un pequeño patio trasero y una bohardilla.

Casa de Alhama de Aragón. Idealista

En la planta baja, se encuentra el hall de entrada con un baño, el salón y la cocina con acceso al patio trasero. Con una buena mano de pintura y un poco de maña, podría quedar hasta agradable para tomar el café a la fresca.

Las casas de los pueblos, ya se sabe, no tienen mucha luz. Esta no es la excepción, y cuenta con pocas ventanas. No obstante, tiene un patio trasero que también ilumina algunas salas.

Casa de Alhama de Aragón. Idealista

En la primera planta es donde se encuentran las habitaciones. La familia que la ocupaba hasta ahora contaba con varias camas, pero si los nuevos inquilinos no necesitan tantos dormitorios, se pueden convertir en despacho o en zona de juegos.

En la última planta está ubicada la buhardilla. Contar con un espacio dónde almacenar cosas es todo un privilegio. Las casas modernas son más bien pequeñas, y guardar la bici o la decoración navideña puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

Casa en Alhama de Aragón. Idealista

Según el anuncio de Idealista, el tejado y la estructura de la casa está en buen estado. "La vivienda para fin de semana o vacaciones es estupenda" se lee en la descripción. "Para vivir en ella, hay que invertir algo en calefacción", se puntualiza.

La vivienda ciertamente no está mal, pero necesita un buen lavado de cara para hacerla más cómoda antes de entrar a vivir. Pero si lo que se busca es una segunda residencia, esta casa en este pueblo puede ser perfecta para el verano o las escapadas de fin de semana.

Trabajo en Alhama de Aragón

El pueblo Alhama de Aragón, es famoso por las termas que hay en la zona. El balneario cuenta con un gran lago de aguas tibias que cada año es frecuentado por miles de visitantes. Actualmente no hay ofertas de trabajo activas en el Balneario, pero cuando empieza la temporada alta se suele reforzar la plantillas.

Por otro lado, en el portal milanuncios destacan las ofertas en hostelería. En el pueblo se necesitan camareros. Por ejemplo, el bar El Molino tiene una oferta activa para un camarero a jornada completa.

De todas formas, las oportunidades de emprender en un pueblo como Alhama de Aragón son muchas. Principalmente en el sector servicios. Al tener el balneario, poder ampliar la oferta turística de la zona puede ser un buen filón.

Junto a lo anterior, hay que nombrar también su sector primario, y sobre todo su ubicación pues está junto al embalse de la Tranquera, el Monasterio de Piedra, Jaraba o Calatayud, zonas en las que también puede ser fácil encontrar ofertas de trabajo.

Otra alternativa es el teletrabajo. Hace 5 años, sufrimos la pandemia del coronavirus, y desde entonces la manera de trabajar ha cambiado mucho. Poder hacerlo desde casa ya no es un problema.

Alhama de Aragón es un pueblo de unos 1.000 habitantes y cuenta con todos los servicios. En la localidad hay escuela y centro de salud, así como instalaciones deportivas variadas: piscinas municipales, pabellón, campo de fútbol...

En definitiva, irse a vivir a Alhama es una oportunidad fantástica para aquellos que busquen tranquilidad y belleza, además de no renunciar a los servicios esenciales y las comunicaciones.