La piscina natural más peligrosa de todo Aragón está a 20 minutos de Zaragoza: "El baño está desaconsejado"

Con el transcurso del verano y con él las altas temperaturas que han azotado Aragón semana sí y semana también, muchos son los aragoneses que han encontrado un aliado en la multitud de pozas y piscinas naturales de las que puede presumir la comunidad.

Pese a que las primeras opciones para darse un chapuzón en Aragón suelen ser pozas más ‘mainstream’, como el Salto del Bierge (Huesca) o el Parrizal de Beceite, a escasos minutos de Zaragoza, dirección A-123 hacia Montañana-Peñaflor, se encuentra la bonita pero peligrosa y poco recomendada ‘Peña del Cuervo’.

Su apariencia resulta ser un engaño para muchos zaragozanos y locales de los barrios rurales de Peñaflor y Montañana, así como para muchos usuarios incautos de Google que buscan zonas donde bañarse gratis cerca de Zaragoza.

Bien es cierto que el entorno de la Peña del Cuervo no es para menos, ya que en esta zona el río Gállego se toma un descanso, dejando imágenes que mezclan el color turquesa de las aguas con grandes paredes rocosas. De hecho, es habitual ver fotos de bañistas saltando desde lo alto de la Peña, siendo uno de los motivos principales de accidente.

Otro de los aspectos que más impresiona de esta zona es su biodiversidad, estando rodeada por chopos y sauces que visten las faldas del río y siendo también habitual ver patos y garzas decorando sus aguas.

Los peligros de la Peña del Cuervo (Peñaflor)

Desde 2022, tres personas han perdido la vida por ahogamiento en este lugar, a pesar de las advertencias sobre los riesgos de baño en la zona. Este verano, la alcaldesa del barrio rural de Peñaflor Mamén López (Zaragoza en Común) ha reiterado su preocupación por la falta de medidas de prevención que tiene esta zona:

“Es urgente actuar ya. Desde hace años venimos proponiendo medidas que, si bien no eliminan el riesgo cero, al menos podrían reducir considerablemente la peligrosidad de la zona”, comenta la alcaldesa.

No solo resulta un foco de riesgo el acceso a esta zona a través de la A-123, la cual no tiene arcén y transitan cientos de jóvenes andando o en bici. La alcaldesa también destacó la insalubridad del agua, estando parcialmente dañada por contaminación química y bacteriana.

Esta peligrosidad no pasa por alto en muchos bañistas que se han dejado pasar por esta piscina natural, haciendo referencia a la zona del salto desde lo alto de la Peña y a un sifón absorbente justo debajo de este salto. Además, La usuaria Raquel comenta lo siguiente en una reseña de Google:

"Un lugar bonito pero.....un sitio peligroso para el baño, bajo la peña existe un sifón que absorbe, además el vertido del barrio de Peñaflor 1500 habitantes va a dar al río, donde os bañáis. Totalmente desaconsejado el baño."

Antes de visitar cualquier poza o piscina natural, es recomendable buscar información sobre la misma, así como contar con las precauciones pertinentes para evitar sustos y disgustos. Desde el Gobierno de Aragón aconsejan lo siguiente: