Un turista andaluz no da crédito al visitar Zaragoza: "No entiendo por qué no se habla más de ella como destino turístico"

Un grupo de turistas se fotografía en el puente de Piedra de Zaragoza. Zaragoza Turismo

Zaragoza es la cuarta ciudad más grande de España en población. Un lugar que destaca por su calidad de vida, su ubicación geográfica entre Madrid y Barcelona, cerca de Valencia y Bilbao, y la amabilidad de su gente. En muchas ocasiones se dice que es de las mejores ciudades para vivir, a pesar del factor climático, muy extremo en invierno y en verano.

Sin embargo, aunque siga aumentando el número de visitantes que llegan cada año a la capital aragonesa, no está posicionada como uno de los destinos turísticos más populares del país. Eso sí, aquellos que la visitan se quedan sorprendidos y con muy buen sabor de boca.

Así pues, hay muchos zaragozanos que consideran que es una ciudad muy infravalorada. Y no solo los autóctonos lo piensan, sino también algunos turistas.

De esta forma, el tiktoker Adrián, con más de 25 mil seguidores y conocido como La mochila de Adri, publicó recientemente un vídeo en su perfil de TikTok defendiendo esta idea. “¿Es esta la ciudad más infravalorada de España?”, comenzaba el andaluz en su publicación sobre Zaragoza.

Con esa introducción daba paso a un vídeo de menos de un minuto en el que resumía los grandes atractivos de Zaragoza.

“Cada vez intento viajar más por España y me doy cuenta de las auténticas joyas que hay. Esta ciudad es muy conocida, sí, pero no entiendo cómo no se habla más de ella como destino turístico”, comienza.

“Es famosa principalmente por su Basílica, que es todo un icono y un lugar precioso y cargado de historia. Pero es mucho más que eso. Un imponente río con unas vistas chulísimas, un centro con calles muy coquetas por las que es un gusto pasear, iglesias mudéjares que sorprenden, una brutal catedral gótica que suele pasar algo desapercibida para el visitante, gastronomía espectacular, ambiente tranquilo, edificios modernos y un pasado romano sorprendente”, detalla.

Después, hace énfasis en La Aljafería, un “palacio brutal” en el que “se conjugan tres períodos claves de la historia de España”.

Además, destaca que está a menos de 1 hora y media de Madrid y Barcelona en tren y que es fácil llegar desde Andalucía a través de este medio.

En definitiva, insiste en que es un destino que merece la pena visitar y descubrir. “Para mí es top 5 de ciudades más bonitas de España, me sorprendió muchísimo”, confiesa este turista cordobés en la descripción.

Comentarios

El vídeo cuenta con casi 100.000 reproducciones y ha recibido bastantes comentarios. En este apartado hay distintas opiniones, como las de quienes señalan que es una ciudad con poco que ver, y que en 2 horas las visitas, además de añadir la dureza del clima o la ausencia de costa.

Otros se muestran de acuerdo con Adrián, agradecen su visibilidad y destacan también El Tubo o la gente. "Zaragoza lo mejor del mundo entero, la Pilarica lo más precioso", escribe otro usuario.

"Es preciosa, realmente me ha dejado impresionada volvería una y mil veces", reseña otra.