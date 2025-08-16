Se buscan vecinos en este pueblo cerca de Zaragoza: hay empleo y casas desde 50.000 euros

La pandemia del coronavirus supuso un antes y un después. Cambio de hábitos, de rutinas, de medidas de protección o de vida. Entonces, aquel que tenía un pueblo donde pasar las vacaciones era un privilegiado. Incluso muchos se mudaron de manera permanente a las zonas rurales, aprovechando el auge del teletrabajo.

No obstante, esa moda sigue entre nosotros y muchos habitantes de grandes ciudades han decidido, o al menos pensado, dar ese paso y mudarse a un pueblo para escapar del ruido, las prisas y el estrés de la vida urbana. Si estás pensando en ello, la plataforma “Vente a vivir a un pueblo” facilita mucho el proceso.

La iniciativa busca atraer a personas que viven en ciudades españolas hacia las zonas rurales, informando sobre oportunidades de empleo y vivienda, con el objetivo de revitalizar y repoblar los municipios de menor tamaño en España.

En esa línea, en su página web recogen todos los rincones de cada Comunidad Autónoma que están inscritos en el programa para reclamar nuevos vecinos. En el caso de Aragón, hasta hace unos días eran un total de seis pueblos: Graus, La Muela, la Comarca del Somontano de Barbastro (zona norte y zona sureste), Novillas y Orés. Sin embargo, hace poco se unió a la lista Calanda, un municipio de la provincia de Teruel, de la comarca del Bajo Aragón.

En la provincia de Zaragoza son un total de tres: Novillas, La Muela y Orés, este último el de menos tamaño. En la localidad apenas viven 100 personas, en concreto son 91.

Así pues, Orés es un pequeño municipio de la comarca de las Cinco Villas, que pertenece al partido judicial de Ejea de los Caballeros. De la capital de Aragón, se encuentra a algo más de 100 kilómetros, 1 hora y media en coche, y forma parte del Prepirineo aragonés.

Sobre Orés

“La belleza de este pequeño pueblo medieval junto a los Pirineos, rodeado de verdes campos y una atractiva naturaleza es innegable”, describe la plataforma ‘Vente a vivir a un pueblo’ sobre Orés.

Se encuentra a tan solo 31 kilómetros de Ejea de los Caballeros, un gran núcleo de población, a 72 kilómetros de Tudela y a 100 de Zaragoza. Además, en el pueblo hay servicio de autobús.

Igualmente, según informa ‘Vente a vivir a un pueblo’, hay conectividad 4G, Banda Ancha, fibra óptica y todo tipo de conexiones que posibilitan el teletrabajo.

Es un pueblo pequeño, pero cuenta con un consultorio médico en el municipio y el resto de servicios están muy próximos. Hospital, guardería, colegios o institutos en Ejea.

Además, en Orés hay un polideportivo, un frontón, piscina, parques y jardines, restaurantes o bares, biblioteca, residencia y albergue.

Vivienda y trabajo

En cuanto a la vivienda, en la plataforma aseguran que hay alquileres por 200 euros, mientras que tener un piso en propiedad es posible desde 50.000 euros. En ese caso, hay ayudas y subvenciones.

Por supuesto, si tu intención no es el teletrabajo, sino encontrar un nuevo empleo, ‘Vente a vivir a un pueblo’ detalla que hay ofertas de trabajo en el sector agrícola y de servicios.

Buscando en idealista, a día 14 de agosto, aparece una casa en venta en la localidad de Orés. El precio es de 54.000 euros y cuenta con 100 metros cuadrados, dos habitaciones y dos baños y está recién reformada.

En conclusión, irse a vivir a Orés es una oportunidad fantástica para aquellos que busquen tranquilidad y belleza, además de no renunciar a los servicios esenciales y las comunicaciones.