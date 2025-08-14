Una turista argentina visita Zaragoza y alucina con lo que se encuentra: "Eso que parece el Vaticano, es El Pilar"

Las redes sociales son un escaparate magnífico para darse a conocer. Tanto a título personal como para bares, restaurantes, establecimientos de cualquier tipo o empresas. Pero también lo es para muchos rincones de la geografía española y global.

Pueblos que hoy son desconocidos para el gran público, de un día para otro pueden ser el destino de muchos si consiguen esa viralidad que ofrece Internet. Lo mismo ocurre con ciudades o países, que se ponen “de moda” porque varios influencers viajan allí y todo el mundo sigue sus pasos.

Así pues, las redes sociales tienen un poder muy importante en el turismo y cada vez son más los perfiles de Instagram, YouTube o TikTok que dedican todo su contenido a compartir sus viajes, escapadas o excursiones. O cuentas personales que incorporan este tipo de vídeos.

Zaragoza, cuarta ciudad de España en población, no es un destino desconocido, pero tampoco el más destacado del país para pasar las vacaciones de verano, debido a las altas temperaturas. Aun así, siempre hay gente que la elige y también lo comparte a través de redes sociales.

Así pues, personas de diferentes nacionalidades visitan la capital aragonesa para descubrir todo lo que guarda. Hace unos días EL ESPAÑOL DE ARAGÓN hablaba con una turista puertorriqueña que se mostraba muy sorprendida con Zaragoza, una ciudad grande y “con mucha vida”.

A finales del pasado mes de julio, fue una joven turista argentina la que se escapó durante un día a Zaragoza, como publicó en su cuenta de TikTok. Según ha contado en algunos vídeos, esta es de Buenos Aires, pero reside en Madrid y en su primer día visitando ciudades de España, fue a Zaragoza.

Turismo en Zaragoza

Chechu López (@chechuulopezzz), que ha mostrado su pasión por viajar en sus publicaciones, pone en valor los encantos de Zaragoza durante su vídeo, en el que aparece plaza de España, la calle Alfonso o la plaza del Pilar.

Desde la calle Alfonso I, mirando hacia la Basílica, aprecia la silueta del monumento más famoso de la ciudad: “Eso que se ve ahí atrás que parece el Vaticano, es El Pilar, una Basílica muy linda”.

Después, desde la propia plaza, vuelve a mostrar más de cerca la catedral: “Es enorme, muy hermosa”. “Hermosa, hermosa, hermosa”, repite la joven enfocando el resto de la plaza.

Mientras pasea, explica que se va a almorzar y que a las 17.00 tiene su tren de regreso a Madrid. No obstante, antes de esto, Chechu López dejó escrito su nombre en el baño de una cafetería, por lo que su huella ha quedado en Zaragoza, aunque no menciona cuál es el local.

Antes de finalizar su paso por Aragón, visitó alguna tienda y recorrió algunas calles del centro hasta irse a coger el tren a la Estación Delicias.