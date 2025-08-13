Así es el piso okupado a la venta en Zaragoza por 25.000 euros: "No se sabe el estado de la vivienda"

La okupación es una realidad en España que cada vez más preocupa a la ciudadanía. Inquilinos que dejan de pagar el alquiler, o segundas residencias que no están alquiladas, y que se ven allanadas y okupadas suponen un auténtico infierno para los propietarios.

En Idealista encontramos a la venta pisos, que en el propio anuncio se advierte que está 'ocupado por terceros'. Es el caso de un piso de 45 metros cuadrados, en el barrio Oliver, a la venta por apenas 25.200 euros.

El precio, muy por debajo de la media del mercado, se explica por una condición que echa para atrás a muchos: no se puede visitar, no se sabe en qué estado se encuentra y el nuevo propietario deberá asumir el largo y complejo proceso legal para echar a los okupas.

Viendo el panorama, no es de extrañar que nadie se anime a comprar un piso por muy barato que sea si está okupado.

Este piso, no es el único caso en Zaragoza. Hay muchos otros en la capital aragonesa, pero si se navega un poco por Idealista, uno se percata de que no es un problema solo en Aragón. Pisos okupados a la venta, hay por toda España.

Piso okupado a la venta en Zaragoza

La vivienda, de segunda mano, está distribuida en salón-comedor, cocina, tres dormitorios, un baño y balcón. Según la descripción del anuncio, “está para reformar y tiene mucho potencial”, aunque la realidad es que el comprador asumirá cualquier daño o desperfecto que pueda haber en su interior.

El inmueble carece de suministros y su inscripción en el Registro de la Propiedad está “en trámite”. Mientras siga okupado, no se podrá hipotecar ni tasar oficialmente.

Plano de la vivienda okupada a la venta. Idealista

El piso a la venta está en la primera planta, pero el edificio no cuenta con ascensor. El barrio Oliver, aunque tenga varios pisos okupados, es una zona con muchas posibilidades y comodidades. Dispone de todos los servicios, como supermercado, centro educativo, polideportivo, y además está bien comunicado para desplazarse tanto en autobús como en coche.

Aunque este piso en concreto esté okupado, en el barrio Oliver encontramos alguna oferta interesante. Por ejemplo, hay a la venta un piso sin amueblar por 49.000 euros, ubicado en la calle Gabriela Mistral, de 50 metros cuadrados.

El piso de 49.000 euros (el más barato sin okupar del barrio) está en la 3º planta, y el edificio no cuenta con ascensor. Cuenta con tres habitaciones y un baño, y no cuenta con calefacción. Los precios baratos siempre tienen sus inconvenientes.

El anuncio de este piso, colgado en Idealista es de la inmobiliaria Cien Pisos, y puedes encontrarlo aquí.

Una de las habitaciones del piso en venta en Zaragoza. Idealista

El tipo de ventas de pisos okupados no son nuevas en Zaragoza. Propietarios particulares, bancos e inmobiliarias optan en muchos casos por vender a precios bajos antes que embarcarse en un proceso judicial que puede durar meses o incluso años.

Hay quienes compran con la idea de negociar directamente con los ocupantes para que se marchen, mientras otros apuestan por esperar a que la justicia les dé la razón. La ley permite la compra de inmuebles en estas condiciones, pero advierte de que cualquier coste, impuesto o trámite recae sobre el comprador.

El caso del piso de Oliver no es aislado. Según datos recientes, barrios como Delicias, Casco Histórico, Torrero–La Paz o Las Fuentes concentran buena parte de los casos de ocupación en la ciudad.

En Oliver y Valdefierro se han detectado varios inmuebles a la venta en circunstancias similares. El Ayuntamiento, junto al Colegio de Abogados de Zaragoza, ofrece desde 2021 asesoría jurídica gratuita a los propietarios afectados, un servicio que ya ha atendido más de 300 casos.

Aunque las reformas legales han agilizado algunos desalojos, la realidad es que, cuando hay menores o situaciones de vulnerabilidad de por medio, los procedimientos se alargan. Esto convierte la compra de un piso okupado en una apuesta incierta: algunos inversores logran beneficios de hasta un 25 % tras la reforma y posterior venta, pero otros se encuentran con un laberinto legal y un inmueble cuyo estado real se desconoce.

En un mercado inmobiliario donde encontrar una vivienda asequible se ha vuelto misión imposible, la tentación de una ganga como esta puede ser grande. De todas formas, expertos y abogados coinciden en que la decisión debe tomarse con cautela, contando siempre con asesoramiento profesional y entendiendo que el precio bajo es por todos los riesgos que se asumen.