Apertura confirmada en Zaragoza: una popular marca de ropa 'low cost' abre su primera tienda en la ciudad

El centro comercial La Torre Outlet Zaragoza sigue creciendo y ampliando su oferta con nuevas aperturas. Ahora, se prepara para la llegada de tres marcas que prometen elevar el nivel: Terranova, Harper & Neyer y una food truck de corn dogs, Fluffy.

En un entorno donde conviven grandes marcas siempre a los mejores precios, Terranova se presenta como una opción calidad/precio muy atractiva para quienes buscan renovar su armario sin gastar de más.

La marca Terranova se ha posicionado como un referente internacional en ropa low cost, gracias a su capacidad para ofrecer colecciones inspiradas en las últimas tendencias a precios muy competitivos. En su tienda de La Torre Outlet Zaragoza, el cliente podrá encontrar prendas y accesorios para mujer, hombre y niños que combinan estilo urbano con la comodidad necesaria para el día a día.

Además, destaca por su concepto de moda accesible y dinámica. Su filosofía es clara: hacer que la moda esté al alcance de todos, sin sacrificar diseño ni calidad. De hecho, es conocida por ser el 'Primark italiano'.

También llega al centro outlet la famosa marca de moda para hombre y niño, Harper & Neyer. Las prendas de Harper & Neyer son reconocidas por ser atemporales y de calidad a un precio muy competitivo. Su gran variedad de estilos permite que cualquier persona encuentre el modelo ideal para su look diario.

Por último, dentro de poco tiempo La Torre Outlet Zaragoza contará con un food truck que está irrumpiendo en el mercado con fuerza. Se trata de los Korean corn dogs de Fluffy con su característico relleno donde el cliente podrá añadir los toppings y la salsa que prefiera.

“Estamos muy contentos de poder anunciar todas estas marcas que se suman a la gran familia que tenemos en La Torre Outlet Zaragoza. Los nuevos establecimientos llegan al centro comercial para completar nuestra oferta de moda y restauración para que nuestros clientes puedan seguir disfrutando al máximo“, ha destacado el director del centro, Claudio Poltera.

Un outlet único

La Torre Outlet Zaragoza es el mejor destino de compras de moda y estilo de vida de Aragón, que combina un centro comercial con tiendas de bricolaje Bauhaus, una zona de restauración y una gran oferta de ocio para toda la familia.

Está situada en el norte de Zaragoza, junto a la autopista AP-68 a Bilbao y directamente conectado con la A-2, una de las autopistas más importantes, que conecta Zaragoza con Madrid y Barcelona.

Alberga más de 60 marcas de diseño, moda y estilo de vida como Guess, Desigual, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger, Mango, así como Adidas, Puma, Skechers y muchas más, con descuentos del 30-70% durante todo el año. Otras tiendas de referencia de este destino son: cine Artesiete, McDonald's y Decathlon. Las familias también disfrutarán con los juegos de Sould Park y la Lego Fan Factory.

En 2022, La Torre Outlet Zaragoza recibió el Premio al Mejor Parque Comercial de la Asociación Española de Centros Comerciales y el premio Travelers' Choice de TripAdvisor.

En 2023 fue reelegida como premio Travelers’Choice de TripAdvisor y galardonada como Mejor Gran Comercio de Aragón. La Torre Outlet Zaragoza es un proyecto de Kiros Iberia, gestionado por ROS Retail Outlet Shopping.