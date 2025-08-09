Una turista puertorriqueña no da crédito al visitar Zaragoza: "Me decían que era una ciudad pequeña"

Mientras muchos huyen de Zaragoza con la llegada de agosto y el calor que este mes trae, también hay otros que tienen en su lista de destinos la capital aragonesa. Aunque sin playa y sin un clima apetecible, estos días por encima de los 40 grados, Zaragoza es una ciudad bonita, acogedora y con mucha vida que hace que los turistas la elijan para sus vacaciones.

Así pues, los autóctonos se van, pero los extranjeros llegan y las filas en la entrada de la Basílica del Pilar para comprar sus famosas medidas de la Virgen no cesan ni con el calor. Las calles y los bares se llenan de extranjeros, quienes, en su mayoría, se van con muy buen sabor de boca. Y no solo por su deliciosa gastronomía.

De esta forma lo confirmaba una turista que paseaba por el centro de Zaragoza. En su caso venía desde Puerto Rico para acompañar a su hijo, que se mudaba a la capital para jugar este año al fútbol.

En su primera vez en Zaragoza, la madre aprovechaba la ocasión para hacer algo de turismo y confesaba que le había sorprendido muy gratamente. “Pensaba que era más pequeña, me decían que era así, pero me ha sorprendido porque es muy grande. No es como Madrid o Barcelona, pero hay muchas cosas”, explicaba.

Además, destacaba que lo que más le había gustado es que “la gente vive en la calle, hay mucha vida”. “Me encanta Zaragoza”, añadía esta puertorriqueña que espera disfrutar de su estancia y descubrir todavía más cosas.

En este aspecto, una de las cosas que más señalan los turistas o visitantes de su presencia en Zaragoza es el servicio, la parte humana, la amabilidad maña.

Unas amigas que venían de Bilbao a pasar unos días a la ciudad del Ebro se quedaban con ello. “Siempre que venimos nos tratan genial en todos lados. Es un gusto”, reflexionaban.

También un turista de Jerez de la Frontera quiso poner en valor el carácter de los aragoneses con los que se encontró en su paso por la Comunidad, a quienes califica como "muy amables". "No solo los andaluces somos amables", apuntaba entre risas.

Cifras hoteleras

Más allá de verlo por las calles y plazas de Zaragoza, las cifras de reservas hoteleras también reflejan el interés de los turistas por la ciudad. Hace una semana, la asociación de Horeca Hoteles Zaragoza y Provincia, hizo balance de los datos del mes de julio, así como una previsión del resto del verano, siendo números “óptimos”.

La ocupación hotelera en julio en la capital y en la provincia superó las expectativas iniciales con una previsión inicial del 51% a una ocupación real del 66,76 %. Alrededor de un 25% fueron personas internacionales, procedentes de Francia, Portugal e Italia, principalmente. En cuanto a la procedencia de turistas nacionales, destacan aquellos de Madrid, Cataluña o País Vasco.

Para este de agosto, los datos son "mejores" a los planteados en un primer momento. Se prevé que alrededor de un 62% de turistas se alojen en la capital, mientras que un 64% en el resto de la provincia.