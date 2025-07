Eneko, chef de Zaragoza, lo tiene claro: "Los arroces me gustan de todas las maneras, pero los secos son mis preferidos"

La vida del chef Eneko Fernández es digna de escuchar, pues hasta hace unos años era conocido por su profesión como futbolista. Original de Zaragoza, pasó por el filial del Real Zaragoza, así como también en las del FC Barcelona.

Tras firmar por el Alavés o el Oviedo, y disputar hasta 141 como profesional, Eneko colgó las botas. Años después, en 2023 se presentó al reconocido concurso de MasterChef. Finalmente, el zaragozano terminó ganando la undécima edición del programa de Televisión Española, lo que lo catapultó a la fama nacional.

A partir de ahí, ha continuado dedicándose al mundo de la cocina, siendo el chef ejecutivo del Grupo Verbena, que agrupa varios bares y restaurantes de Zaragoza, así como publicando algunas de sus recetas en redes sociales. Además, actualmente presenta junto a Blanca Liso el programa Saboreando Ando en Aragón TV.

En cuanto a sus recetas en redes sociales, se pueden encontrar de todo tipo: marmitako, patatas a la importancia, tartas, arroces y algunas más elaboradas. En estas explica el paso a paso, los ingredientes y da algunos de sus trucos. Sin duda, las que tienen que ver con arroz son las que más se encuentran y triunfan.

No obstante, en una receta de hace algo más de un año, publicada en mayo de 2024, un arroz de gamba roja, más allá de dar sus consejos, confesaba su gusto concreto por el arroz.

“Los arroces me gustan de todas las maneras pero los secos son mis preferidos”, desvela. “Aparte de que tienen sabores más concentrados creo que me gustan más porque suponen un reto mayor a la hora de cocinarlos, y eso me pone…”, justifica el chef en la descripción del vídeo donde muestra escenas del proceso y disfrutando con su familia.

“Son 18 minutos. Es el tiempo exacto que tienes para conseguir un sabor intenso, que la capa de arroz sea lo más fina posible y el socarrat perfecto”, explica al respecto.

Ingredientes y paso a paso

Los ingredientes necesarios para este plato, un delicioso y atractivo arroz de gamba roja, son los siguientes:

3 cucharadas de tomate concentrado

vino amontillado

250 gramos de arroz bomba

2,5 litros de fumet

300 gramos gamba roja

Además, Eneko cuenta que ha utilizado una paella de 46 centímetros.

Pasando al proceso, se empieza con un poco de AOVE y 3 cucharadas de tomate concentrado. “Añadimos un vaso de amontillado, dejamos que evapore el alcohol y ponemos el fumet. Para el fumet lo que he hecho ha sido tostar en una cazuela las cabezas y pieles de las gambas (reservamos los cuerpos), desglasar con amontillado, mojar con caldo de pescado y dejar cocer 15 minutos”, comenta.

Posteriormente, se tritura y cola para potenciar el sabor de la gamba. “Cuando el fumet hierva añadimos el azafrán infusionado, a continuación el arroz y lo distribuimos uniformemente en la paella. Ponemos el temporizador y son 18 minutos”, continúa.

Mientras, se prepara el tartar de gamba roja (picando los cuerpos de las gambas y aliñando con AOVE, sal y ralladura de lima), la emulsión de cebollino (con un huevo y aceite de girasol para montar una mayonesa), la lactonesa de ajo y lima (con 100 gr de leche y 200 gr de aceite montado como una mayonesa).

Arroz de gamba roja de Eneko. @enekomchef11

Para finalizar la receta y conseguir un plato de 10, el chef recomienda, cuando falten tres minutos, añadir unas gambas enteras sobre el arroz. Además, el último minuto, subir el fuego y dejar reposar 5 más con el fuego apagado.

“Terminamos el arroz con el tartar de gamba, unos puntos de la emulsión de cebollino, un poco de la lactonesa, piel de lima rallada y cebollino picado”, concluye.