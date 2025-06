Yolanda Latre, experta en fertilidad: "A Lola Índigo hay que respetarla, pero ser madre no es una esclavitud"

Lola Índigo ha causado un gran revuelo con su reflexión sobre la maternidad. En una entrevista en el pódcast de Nude Project, la cantante decía: “No quiero esa pedazo de responsabilidad de por vida, porque yo busco la libertad en mi vida y yo siento que la libertad, cuando tienes una criatura a tu cargo, desaparece por completo”.

Hoy, 4 de junio, se celebra el Día de la Fertilidad. "Es importante darle valor a esta celebración porque la fertilidad es un auténtico regalo, tanto para la mujer como para el hombre", comenta Yolanda Latre, experta en fertilidad y co-directora del Programa Internacional de Investigación en Orientación Familiar, liderado por UNIR en España y por UCASAL en Argentina.

"Hay que respetar la decisión de cada mujer respecto a su fertilidad, pero un hijo no te esclaviza", explica Latre. "Evidentemente, es una gran responsabilidad, pero un hijo es un auténtico don que permite nuestra naturaleza", añade la experta.

"Con una nueva vida ya no tienes esa libertad de movimientos, pero también se es libre cuando decides escuchar a tu cuerpo"

La cantante explicaba en la entrevista que quiere ser siempre libre, poder hacer lo que le dé la gana en cualquier momento sin tener que dar explicaciones, algo con lo que Yolanda discrepa: "Evidentemente, dependerá de lo que entendamos por libertad. Con una nueva vida ya no tienes esa libertad de movimientos, pero también se es libre cuando decides escuchar a tu cuerpo y optas por la maternidad".

Conocer el propio cuerpo y sus necesidades es clave a la hora de hablar de fertilidad y fecundidad. "Cada mes la mujer menstrúa, es una llamada clara de que el cuerpo está preparado para traer una nueva vida", continúa Yolanda. "Cada mes recibimos un mensaje que nos habla de una ley natural inscrita en nosotras y que nos invita a plantearnos la posibilidad de ser madres", una posibilidad que, sin embargo, muchas mujeres ven frustrada.

La edad media del primer hijo en España ronda los 33 años, pero muchas parejas se encuentran con dificultades para concebir. "Una mujer con 35 años está estupenda, pero su aparato reproductor no es el mismo que con 28", explica Latre. El cuerpo envejece, y el aparato reproductor también.

Son muchas y variadas las circunstancias que llevan a una mujer o a una pareja a retrasar el primer hijo. "La inestabilidad laboral, la dificultad de encontrar una casa y también la falta de confianza en la relación pueden ser causas que retrasen la maternidad", comenta Yolanda. Pero añade que la sociedad comete un error al ver a un hijo en términos puramente cuantitativos: "Se habla de lo que nos va a costar, la educación, la ropa, los accesorios... pero un hijo lo que principalmente necesita es una mirada de cariño, un compromiso de su padre y de su madre de quererle".

"Donde hay un compromiso, una fidelidad y un proyecto común, es más posible que una mujer se sienta animada a ser madre"

Por otro lado, la profesional aborda la necesidad de comunicación en la pareja y la confianza para que una mujer se decida a ser madre. "Las parejas necesitan hablar abiertamente sobre el tema de formar una familia. Además, creo realmente que cuando una mujer se encuentra en una relación de pareja donde se siente aceptada incondicionalmente, donde hay un compromiso, una fidelidad y un proyecto común, es más posible que se sienta animada a ser madre". Pero para eso deben concurrir esas circunstancias de aceptación incondicional, compromiso, fidelidad y acompañamiento.

Sin embargo, pueden darse las mejores circunstancias y no conseguir la concepción. "El estrés, la alimentación o la edad son algunos aspectos que pueden perjudicar la fertilidad de la pareja". Yolanda Latre, ante esta dolorosa situación, menciona que la fertilidad no es lo mismo que la fecundidad, y que no es necesario tener un hijo biológico para desarrollar la maternidad. "La fecundidad es un término más amplio que me gusta mucho, porque va más allá de tener o no tener hijos".

Ya sea por un problema de infertilidad o por una decisión personal, una mujer o un hombre que no va a tener hijos no por ello deja de desarrollarse como persona ni deja de aportar al mundo. "Hay mujeres que no van a ser madres por su propia libertad o porque no van a poder, y estas mujeres sí que entran también en este Día de la Fertilidad, porque son fecundas, que es un concepto más amplio. La fecundidad es una persona que colabora para hacer una sociedad más justa, una sociedad mejor". Puedes dar lo mejor de ti sin necesidad de traer hijos al mundo, aportando tu esencia para mejorarlo.

Se dice que un hijo siempre trae un pan debajo del brazo, un dicho popular que transmite la idea de que el recién nacido es una bendición, una verdad que muchos padres y madres descubren al tener a su hijo en brazos. Un hijo pone la vida patas arriba, no hay duda, pero formar una familia es una auténtica aventura que merece la pena ser vivida.