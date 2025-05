Henry y Luis, dos amigos que abren un nuevo restaurante en Zaragoza: "Aquí comes un plato y un poco de historia"

Un cachito de Perú puede degustarse desde hace unos días en un nuevo rincón de Zaragoza. En concreto, en la calle Jorge Cocci, 18, en el restaurante Perú Goza. Este establecimiento ha abierto recientemente sus puertas para ofrecer a la ciudad una auténtica comida peruana con el fin de ahorrarle a muchos el largo viaje hasta el país latinoamericano.

“El restaurante surge para brindarle a Zaragoza un lugar donde se puedan comer sabores peruanos como si estuviesen en Lima”, destacaba Henry, chef y propietario de Perú Goza. Este, de origen peruano, cuenta con una amplia experiencia en la cocina haciendo lo que “mejor sabe hacer”.

Así, junto a su gran amigo Luis, también amante de Perú, nació la idea de abrir Perú Goza, que se inauguró hace tan solo dos semanas. Sin embargo, en este breve tiempo de vida, ya son muchos los clientes que lo han probado y han manifestado su satisfacción. “Las personas que vienen a conocernos se dan cuenta de que es el mismo sabor”, se enorgullece uno de los dueños.

Cuidando el lugar y la comida, Perú Goza se va consolidando en Zaragoza. El público lo va conociendo gracias al boca a boca y las redes, y el local se llena los fines de semana. Así lo demuestra su libro de reservas. “Llevo más de cinco años en el mundo y nunca he visto que un negocio crezca tan rápido. Estamos felices porque es más de lo que nosotros pensábamos desde un inicio”, detalla Henry.

“Queríamos un lugar pequeño, acogedor, que se viera bonito y fuera agradable para la visión del cliente”, añadía Luis, quien se encarga de la atención al cliente en el restaurante del barrio de Las Fuentes.

Interior del local. E.E.

Ambos hacen un gran equipo juntos y Henry defiende que confía “a ciegas en él”. “Luis es español, pero tiene casa en Perú, conoce muchísimo de Perú, a veces más que un propio peruano”, expone el socio.

No obstante, saben que la mayoría del público que acude es español y en este sentido, ambos bromean con que les ahorran el viaje a Perú. “Es como teletransportarte un rato allí”, valora.

Una amplia oferta

Más allá del ceviche, el plato estrella peruano, Perú Goza ofrece también ternera salteada al wok, tallarín salteado de ternera, lomo salteado o arroz chaufa de mariscos... Otro producto conocido es el chicharrón de pescado, al que llaman chicharrón al rebozado de merluza, o las causas, plato típico de Lima con base de patata.

Plato de Perugoza. E.E.

En cuanto a esta gastronomía, Henry cuenta que la mayoría de la comida es fría y se hace en el momento. “No tengo nada preparado, se hace al instante, en unos 5 o 6 minutos por plato”.

Expectativa

“La expectativa es que la gente nos conozca, que prueben un nuevo sabor, que se den cuenta ellos mismos de que damos el sabor de nuestra tierra”, señala el propietario sobre su ambición del negocio. “Más allá de querer expandirnos, queremos consolidarnos. En un futuro, si se nos queda corto, buscaremos otro espacio”, afirma.

Plato de Perugoza. E.E.

Pero, todavía es pronto, y su aventura acaba de empezar en Zaragoza. Por el momento, están encantados y confiesan que les está yendo muy bien. En ese éxito, tienen mucha responsabilidad Henry y Luis, que demuestran su pasión y sus ganas de hacer las cosas bien con tan solo contar sobre Perú Goza.

“No solo comes aquí un pedazo de carbohidratos, sino que comes un poco de historia, te la puedo contar yo, te la cuenta Luis, comes en un ambiente de armonía, tienes la sensación de saborear Perú”, concluye el chef.