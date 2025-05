El pueblo a una hora de Zaragoza favorito de Sylvia Pantoja: con casas de piedra y menos de 300 habitantes

Sylvia Pantoja, prima de las Pantoja, tiene un pueblo favorito en Aragón; y no, no es ni Aínsa ni Albarracín, ni Alquézar, tres de los más conocidos de la comunidad. Se trata de Codos, un pequeño y desconocido pueblo a una hora de Zaragoza, que la artista descubrió de una manera muy divertida.

La cantante, que estuvo en el objetivo de los focos hace un mes por su nuevo single "Ni puta ni Santa", ha subido una foto a sus redes sociales. La imagen no revela nada especial, pero la ubicación del lugar sí: Codos.

No es la primera vez que está en el pueblo. El año pasado, en noviembre, Sylvia Pantoja estaba de turismo en Aragón, y como ella explica le encanta perderse y salirse de los destinos turísticos convencionales. Saliéndose del mapa acabó en Codos, un pequeñísimo pueblo zaragozano con menos de 300 habitantes, pero con unas casas, unas calles y una iglesia que merece muchísimo la pena.

"He descubierto un lugar maravilloso para vibrar y recorrer sus paisajes" explica en el post de Instagram, "Me enamoró su 'Camino encantado' precioso también de noche, ya que los vecinos lo dejan iluminado ¿Verdad, Pedro Mari?. Subí la costera, recorrí trascasa, el caño perero, visité su preciosa iglesia, hablé con La Pilarín la hija la Micaela, paré a beber agua en la fuente…", continúa dando a entender que su visita inesperada la sorprendió gratamente.

No solo destacan las calles y la naturaleza, el producto local también guarda su encanto: "No me dio tiempo de coger rebollones en los cados que me dijo Juan “El Sabino”, pero no me lo pierdo para la próxima. Llevan fama sus chuletas de cordero a la brasa, y aquí dicen que están las mejores cerezas del mundo", explica la cantante.

Pueblo de Zaragoza: Codos

A los pies de la Sierra de Vicor, en la margen izquierda del río Grío, se encuentra Codos, un encantador pueblo de la Comarca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Con una altitud de 751 metros y a solo 64 kilómetros de la capital aragonesa, este municipio ofrece un entorno natural privilegiado y un valioso patrimonio histórico.

Rodeado por pequeñas sierras como la Sierra de Algairén, la Sierra Modorra y la Sierra del Espigar, Codos se asienta sobre un alto rocoso en un valle enmarcado por los riachuelos San Gil y Güeimil, que confluyen formando el río Grío. Este entorno convierte al municipio en un destino ideal para los amantes del turismo de naturaleza y las rutas de senderismo, con múltiples caminos que atraviesan la Sierra de Vicor, una de las más elevadas del Sistema Ibérico.

Aunque se han hallado restos arqueológicos de una antigua acrópolis visigoda, los primeros registros históricos datan del siglo VI. Hoy en día, Codos conserva su carácter rural, con una población de apenas 208 habitantes, conocidos como codinos, que se dedican principalmente a la agricultura, destacando el cultivo de cereza y melocotón.

Codos mantiene la estética de una típica villa de montaña, con calles estrechas y empinadas, y casas de piedra que reflejan la arquitectura tradicional aragonesa. Frente al núcleo urbano, al otro lado del río, se encuentran las ruinas de un antiguo asentamiento, testigo mudo del pasado de la localidad.

Qué ver en Codos

Iglesia de Santa María Magdalena: Construida en el siglo XVI en estilo gótico tardío, es el principal monumento de Codos. Destaca por su nave única con bóvedas de crucería estrellada, su cabecera poligonal y su torre octogonal con campanario.

Museo Etnográfico: Ubicado en la calle San Blas, este museo rural ofrece una completa colección de herramientas, muebles y utensilios tradicionales, permitiendo al visitante conocer el modo de vida en la sierra.

Peirones y fuentes históricas: La Fuente Vieja, del siglo XVI, fue durante siglos el principal punto de abastecimiento de agua del pueblo. El Peirón de San Vicente, junto al camino a Cariñena, aunque deteriorado, sigue en pie. Y por último pero no menos importante, el Peirón de Las Almas, a la salida hacia Tobed, conserva su estructura original combinando piedra y ladrillo.

Gracias a su combinación de paisajes montañosos, patrimonio histórico y tranquilidad rural, Codos se posiciona como un excelente destino para quienes buscan desconectar y explorar el interior de Aragón. Su ubicación, sus rutas naturales y su riqueza cultural lo convierten en un lugar perfecto para una escapada de fin de semana.