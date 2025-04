De safari por la sabana sin salir de Aragón: el pequeño pueblo de Teruel que cuenta con elefantes e hipopótamos

¿A quién no le gustaría hacer un Safari por la Sabana africana? ¿Y quién nos lo impide? A lo mejor el bolsillo, la falta de días de vacaciones, o simplemente que meternos en un 4x4 con los niños y rodearnos de leones no nos parece tan buena idea... No pasa nada, en Aragón existe la alternativa perfecta para un día de aventura total en familia, y sin tirar la casa por la ventana.

En el corazón de la provincia de Teruel, en la pequeña localidad de El Pobo, se encuentra un destino turístico único que mezcla historia, ciencia y naturaleza. Este curioso lugar ofrece la oportunidad de realizar un 'safari' por la sabana prehistórica, sin necesidad de salir de Aragón. ¿Cómo es posible? Gracias a la reconstrucción detallada de animales que habitaron estas tierras hace millones de años.

Osos, chacales, jabalíes, elefantes, grandes felinos y hasta hipopótamos podemos encontrar reproducidos a tamaño real en este breve recorrido. La entrada es gratuita y al lado de cada reporducción hay paneles informativos sobre la morfología y la historia natural de estos animales, el ambiente en el que vivieron y sobre sus fósiles y el trabajo de los paleontólogos.

Un safari paleontológico en El Pobo

El paseo paleontológico de El Pobo nos transporta a una época en la que la sabana aragonesa era el hogar de impresionantes mamíferos prehistóricos. Este parque es parte del proyecto Dinoexperience, promovido por la Comarca de Teruel, que busca poner en valor su excepcional riqueza paleontológica.

Aquí, visitantes de todas las edades pueden admirar reproducciones a tamaño real de animales del final de la era Terciaria (Mioceno Superior). Entre ellos destacan el antecesor de los hipopótamos, un jiráfido de cuello corto, osos primitivos, dientes de sable y el majestuoso mamut.

Safari por la Sabana del Turoliense en El Pobo.

Cada una de estas esculturas está acompañada por paneles explicativos (también en braille) que nos cuentan cómo vivían estos animales, de qué se alimentaban y sus características principales.

El recorrido, situado a la entrada del pueblo junto a la ermita, está diseñado para ser accesible y educativo, ideal para familias con niños, parejas o amantes de la paleontología. Además, la zona cuenta con mesas de picnic y una fuente, lo que convierte la visita en un plan perfecto para disfrutar al aire libre.

Safari por la Sabana del Turoliense en El Pobo .

El parque de El Pobo es un homenaje a una época geológica única, el Turoliense, que comenzó hace 9 millones de años y concluyó hace 5,3 millones de años. Este período, definido a partir de los yacimientos fósiles cercanos a Teruel, es conocido por la abundancia y calidad de su registro fósil.

Los fósiles encontrados en la región han permitido a los paleontólogos reconstruir cómo era la fauna de aquella época, en la que los paisajes estaban dominados por mamíferos terrestres que hoy son solo un recuerdo en el registro fósil.

Una experiencia completa

Como el safari puede quedarse corto, cerca de la zona encontramos más oportunidades para seguir con la aventura. Desde la web de DinoExperience encontramos tres planes más para toda la familia: