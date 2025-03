El pequeño pueblo de Aragón donde se elabora uno de los mejores quesos del mundo: tiene menos de 300 habitantes

¡Que no te la den con queso! Se suele decir cuando no quieres que te cuelen algo malo. Lo cierto es que yo no tendría ningún inconveniente en que todo viniera acompañado de ese magnífico lácteo. Pero los dichos populares son muy sabios, y no seré yo quien los contradiga.

De todas formas, los amantes del queso sabemos valorar un buen corte. Cada queso tiene su sabor, su aroma, su textura, incluso su manera peculiar de cortarlo. Te pueden gustar más fuertes, más suaves, duros, cremosos, de oveja, de cabra, franceses... en fin, ¡hay mil variedades! Pero uno de los mejores del mundo, en el que no cabe discusión, se hace en un pequeño pueblo aragonés.

Un pueblo pequeño con un queso gigante

Perales del Alfambra es un rincón escondido en la provincia de Teruel, con apenas 271 habitantes. Pero que su tamaño no te engañe, porque aquí se elabora uno de los quesos más premiados del mundo: el de Granja Perales. ¡Y no estamos hablando de cualquier queso!

Esta quesería, instalada en el pueblo en 2020, ha conseguido que su producto sea reconocido a nivel internacional en los World Cheese Awards 2024, celebrados en Portugal.

Queso semicurado de oveja Granja Perales. Grupo Pastores

Nada menos que siete medallas se llevaron para casa, entre ellas tres de plata y cuatro de bronce. Su secreto: un proceso artesanal con leche de sus propias ovejas, criadas en la granja con todo el mimo del mundo. Y los jueces no han sido los únicos en caer rendidos ante su sabor: cada vez más amantes del queso buscan este tesoro turolense.

No hace falta irse hasta el pueblo para probarlo. La quesería tiene venta online, y cuenta con muchos puntos de venta en diferentes ciudades de Aragón y de España. Puedes encontrar tu local más cercano en esta lista.

La joya gastronómica de Perales del Alfambra

Hablamos de un queso que, en cuanto lo pruebas, te obliga a cerrar los ojos para potenciar el sentido del gusto y disfrutar al máximo. Su sabor es intenso, con matices que te hacen viajar a la propia sierra turolense.

Entre las variedades galardonadas están el queso añejo de oveja, el curado, el semicurado y el queso con romero, una auténtica delicia que combina la potencia del ovino con el aroma de esta hierba mediterránea.

No es casualidad que esta pequeña quesería se haya convertido en la más premiada de Aragón. Su misión no es solo hacer buen queso, sino revitalizar el medio rural y demostrar que los pequeños productores pueden conquistar el mundo con calidad y tradición.

Qué ver y hacer en Perales del Alfambra

Si decides visitar este pequeño paraíso quesero, te sorprenderás con su encanto rural y su entorno natural. Aunque el queso sea la excusa perfecta, hay más razones para conocer Perales del Alfambra.

Pasear por el pueblo : Calles tranquilas, casas de piedra y ese aire de autenticidad que solo los pueblos con historia pueden ofrecer. Perales del Alfambra conserva la esencia del Aragón rural.

Visitar la quesería Granja Perales : No puedes irte sin probar sus quesos directamente de la fuente. Si tienes suerte, podrás ver parte del proceso de elaboración y, por supuesto, llevarte algún manjar a casa.

Ruta por la Sierra del Pobo : Si te gusta la naturaleza, este es tu sitio. Senderos que atraviesan bonitos paisajes, con vistas del hotizonte y una tranquilidad absoluta.

Descubrir el valle del Alfambra : Un paisaje de contrastes, con suelos rojizos y una flora y fauna que encantan a los amantes del ecoturismo.

Visitar Teruel capital: A solo media hora en coche, puedes aprovechar para conocer la ciudad del arte mudéjar y la historia de los Amantes de Teruel.

Perales del Alfambra es la prueba viviente de que los grandes tesoros a veces se encuentran en los rincones más inesperados. Su queso ha puesto a este pequeño pueblo en el mapa gastronómico mundial, atrayendo a curiosos y sibaritas de todas partes. Si eres un amante del queso, ¡ya tienes un nuevo destino que marcar en tu mapa!

Así que la próxima vez que escuches "Que no te la den con queso", acuérdate de Perales del Alfambra. Porque, si te la dan con este queso, será un auténtico golpe de suerte.