Aldo Sorrosal, el emprendedor con cuatro restaurantes en Zaragoza: "Estoy acumulando ganas para hacer algo gordo"

Hace unas semanas se conocía la noticia del cierre de Delirio, el restaurante de Zaragoza inspirado en Francisco de Goya. El anuncio llegó a través del propietario, Aldo Sorrosal, quien manifestó que había sido una decisión difícil, pero que había que tomar.

Este zaragozano es un ejemplo de esfuerzo, trabajo y amor por lo que hace. Así pues, una despedida no es un fracaso. Muestra de ello es su éxito con algunos de los restaurantes más famosos de la ciudad. Zebra Coja, Sr Cachopo, Birabola o Campo Santo, todos ellos del Grupo Laminero, o con su Escape Room, Coco Room.

En resumen, Aldo Sorrosal es un emprendedor nato, con muchas ideas en la cabeza, y todas parecen buenas. Ambicioso y creativo, prioriza siempre hacer las cosas bien. Esa esencia la lleva por bandera y la ha reiterado en una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

P.- Empezando por los inicios, ¿cómo comienza su camino del emprendimiento?

R.- Estudié mecánica, mantenimiento, que es lo que tus padres controlan y te enseñan. Estuve trabajando en varias fábricas hasta que en 2017 monté Coco Room, un Escape Room. En España era una actividad desconocida. Sin embargo, en un viaje a Budapest vi uno y decidí traerlo a Zaragoza. Funcionó realmente bien y creció el sector a nivel nacional. Con el plan de franquicias del Instituto Aragonés de Fomento aprendimos mucho, acudimos a algunas ferias y empezamos a franquiciar en España. El Coco Room de Madrid es nuestro, pero está también en otras 10 ubicaciones.

Con la llegada de la pandemia, este sector se vio realmente perjudicado. A la gente le daba miedo ir a sitios así, nos vimos muy afectados. Así pues, en 2020 empezamos con la hostelería.

P.- ¿A partir de ahí surge Grupo Laminero?

R.- Empecé en la hostelería, pero algunos socios como Diego llevan más años. Él ya tenía La Quebradora desde 2012. Montamos la pizzería The Moonkeys, que la firmamos una semana antes de la pandemia y fue un pequeño error, tuvimos gastos extras que no contemplábamos. Más adelante cambió el modelo de negocio a Delirio, un restaurante que ha estado otros dos años. Era otro concepto, pero íbamos muy justos y hemos cerrado recientemente. Una vez un empresario de aquí me dijo que ir justo o con un saldo positivo mínimo, es perder, y tiene razón.

Pulpo de Birabola. @birabola_restaurante

P.- El resto de restaurantes están más consolidados.

R.- Sí. En 2022 creamos Sr Cachopo. Funciona muy bien, tenemos lista de espera. En noviembre de 2022 abrimos Birabola en el Actur, Zebra Coja en noviembre de 2023 y forma parte Campo Santo, de mis socios. También tenemos La Quebradora y The Moonkeys en otro local que es solo para llevar. Es una ‘dark kitchen’ que se llama Pico Pico.

"Intentamos que cada uno sea una experiencia diferente"

P.- ¿Cuál es la esencia general del grupo, ya que se repite siempre esa apuesta por la decoración?

R.- Intentamos que cada uno sea una experiencia diferente, en la comida, en la decoración, el trato, el sonido ambiente, la música… Mi experiencia de los Escape Room es hacer juegos de diferentes temáticas, tengo muchas ideas, soy muy creativo y aún se me ocurren más. Eso se plasma. Aunque también nos dimos cuenta de que si tiene demasiada experiencia, el cliente lo ve como un restaurante de una sola visita. Con el tiempo hemos intentado transmitir que el decorado está allí, pero no es lo que nos diferencia. Nos diferencia la comida.

P.- Igual que Coco Room está por toda España, ¿tiene intención de poder expandirse con la hostelería a otras ciudades?

R.- Estoy en un momento en el que me apetece mejorar con los locales que tengo. Me gustaría, pero ahora lo que me motiva es crear. Como no puedo crear todo lo que pienso, quiero potenciar mis redes sociales, ayudando y asesorando a otras personas a emprender. Así sacio esas ganas.

P.- Como menciona, en redes sociales habla del emprendimiento y de la importancia de aprender de cada proyecto.

R.- Yo todo lo que pienso, lo digo, y me gusta mucho ayudar a la gente. Desde el equipo de marketing de Coco Room me animaron a plasmar lo que soy en las redes. Estoy en ello. Ahora me he organizado mejor y lo veo como parte de mi trabajo y le dedico el tiempo que requiere.

P.- Si alguien le pregunta sobre la clave del éxito para un negocio, ¿qué le diría?

R.- Ser muy trabajador. La vida de emprender no es para todos. Es duro para la cabeza y para la gente que está alrededor. No son 8 horas y te olvidas, son 24 horas. Además, se necesita ser buena persona y no quedarse con ningún euro de más.

P.- Parece que ahora no tiene la intención, pero ¿hay algún proyecto en mente para Zaragoza?

R.- Me ofrecen muchos, dos o tres a la semana, pero ahora mismo no quiero hacer nada. Eso sí, sé cómo soy, no aguantaré mucho. De momento digo que no a todo, estoy acumulando ganas para hacer algo muy gordo.