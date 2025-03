Marta Díez, 10 años al frente de una pequeña tienda de moda en Zaragoza: "Aquí se encuentra lo que no hay en otros sitios"

Los pequeños comercios en España se enfrentan actualmente al gran reto de sobrevivir frente a las grandes multinacionales, sea cual sea el ámbito. Sin embargo, sigue habiendo firmas que desde el trabajo y la humildad consiguen consolidarse en las calles de las ciudades y cuentan con una clientela fiel y cercana.

Desde la calle Bernardo Fita de Zaragoza, en el centro de la ciudad, emerge Serendipia, una tienda muy especial de ropa y complementos, cuya decoración inspira a quedarse. Sin duda, este pequeño lugar guarda mucho encanto.

Todo ello es obra de la zaragozana Marta Díez. Hace casi 9 años, la joven decidió lanzarse y emprender para dar vida a Serendipia. “Estaba trabajando para una firma grande de moda y siempre me había llamado la atención tener mi propio espacio, porque yo era consumidora de este tipo de tiendas”, explica.

Sin pensarlo mucho, Marta comenzó su aventura y en un mes montó la tienda, buscó los proveedores, etc. Así, el 29 de abril de 2016 se bautizó su rincón.

En su proyecto tenía muy claro que quería focalizarse en las marcas españolas y con el tiempo se especializó, haciendo que todos sus productos fueran diseñados y producidos por pequeñas marcas del país. Sus vestidos, blusas, faldas, jerséis, carteras, bolsos o pañuelos…

Así es Serendipia. E.E.

“El nombre de la tienda significa encontrar algo sin buscarlo. Me parecía muy guay tener un espacio en el que encontrar cosas que a lo mejor en otro sitio no encuentras. Son cosas especiales para regalos o autorregalos”, describe la propietaria sobre su catálogo.

Sin embargo, Marta Díez tiene claro que Serendipia es mucho más. En Serendipia pasan cosas, hay vida: “Con el paso de los años siempre buscas hacer más. Ahora mismo hacemos talleres en la tienda, somos el espacio de grabación del podcast que tengo con mi amiga Ana, que se llama Modarquía Podcast y hago pop-ups o ventas especiales con diseñadores con los que trabajo”.

En este último aspecto, destaca el talento de la tierra con colaboraciones con marcas locales como Cleta Handmade o Ana Albiac.

En Serendipia también se celebran talleres. E.E.

La importancia de las redes sociales

Para las tiendas como Serendipia, las redes sociales suponen una herramienta muy valiosa (y gratuita) para darse a conocer. Marta, que hace un gran uso de ellas y en Instagram tiene más de 11 mil seguidores, da fe de ello: “Las redes sociales me han ayudado muchísimo a afianzar clientela y a crear clientes de Zaragoza y de otras partes”.

“Empecé compartiendo el proceso de la apertura y luego enseñando los productos. Yo no tengo tienda online como tal, pero gestiono todo por redes sociales, es otro tipo de venta. Me permite acercar la experiencia de Serendipia a gente de fuera de Zaragoza y se crean unas sinergias que de otra manera no las encontrarías”, relata.

Por otro lado, aunque los vestidos, bolsos y accesorios de Serendipia ya cuentan con un gran público, la situación para los pequeños comercios es muy complicada y “depende mucho de los vecinos de los barrios”, según indica Marta Díez.

“Nosotros hacemos una inversión tanto de tiempo como de dinero para dar un poco de vida a las calles de la ciudad. Y necesitamos que sea algo recíproco. Pero es muy difícil competir con grandes cadenas”, continuaba la zaragozana.

Serendipia. E.E.

No obstante, también entiende que no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para comprar en su tienda, ya que el coste de sus artículos es más elevado al ser una producción española.

Aun así, no hay duda en que todos aquellos que visiten Serendipia, querrán volver.