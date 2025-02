Fecha confirmada: abre una nueva cafetería con un desayuno y brunch único en este barrio de Zaragoza

Zaragoza no descansa y sus calles siguen llenándose de nuevos negocios, principalmente, relacionados con la comida y la gastronomía. Cafeterías, restaurantes, bares… Da igual la zona de la ciudad, desde el centro a los barrios más alejados, en todos los lugares son bienvenidos nuevos puntos de encuentro y degustación.

Así pues, el barrio de Rosales del Canal, uno de los más nuevos de Zaragoza, contará próximamente con una nueva cafetería. Se llamará Fika y su fecha de apertura es el jueves 6 de marzo de 2025. Su ubicación exacta es la calle de Isaac Albéniz.

Concretamente, se encontrará junto a la pastelería La mar de dulce, ya que son los mismos propietarios, que buscan ampliar sus fronteras con esta apuesta.

Fue la cuenta de Instagram de la famosa pastelería, con el nuevo perfil @fikazaragoza, quienes anunciaron hace unos días la apertura mediante un vídeo en el que se muestra toda la reforma y el letrero actual de Fika. “¿Te imaginas tu olor favorito? El nuestro por fin lo hemos hecho realidad tras muchos meses de trabajo… ¡Lo tenemos!”, escriben en este.

Además, en su descripción aseguran que Fika abrirá sus puertas para que vivas “una experiencia única”. Esta irá ligada a sus desayunos, brunch y café de especialidad.

Eso sí, anteriormente, el 27 de enero, ya habían avisado desde La mar de dulce que estaban preparando una nueva cafetería. En tal vídeo desvelaron el nombre y enseñaban en lugar con todo por reformar.

Por el momento, se desconocen más detalles del lugar, pero si cuenta con las delicias que tiene su pastelería, el éxito está asegurado.

De esta forma, y con el nombre de la marca asentado entre los vecinos del barrio, la expectación se ha disparado. En los comentarios del anuncio, muchos muestran sus ganas y prometen visitarlo en cuanto abra al público.

"No me aguanto, se me cae la baba", "estamos ansiosas por desayunar todo el equipo los sábados con vosotros" y otras respuestas reflejan ese interés.

La mar de dulce

En definitiva, una de las pastelerías con más reconocimiento de la ciudad, La mar de dulce, se expande y apuesta por ampliar su negocio con la cafetería Fika.

En cuanto a la historia de esta pastelería, se trata de un negocio familiar que abrió Ecaterina Cebanu, la madre de los dos hijos, Nico y Ana, quienes están al frente ahora.

La Mar de Dulce cuenta con dos locales en la capital aragonesa: uno en Rosales del Canal, concretamente, en la calle Ludwig van Beethoven, 46 y otro en la zona del Actur-Picarral, en la avenida Salvador Allende, 47-49.

Cuando abrió, tal y como explica el propio negocio, fue pionero y se convirtió en una referencia para todo aquel que buscaba productos de calidad elaborados de manera artesanal.

Su especialidad son las tartas personalizadas en las que, dicen, "ponen todo su cariño y creatividad para que cada una de ellas sea única y especial".