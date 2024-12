Ni Ansó ni Cariñena: este es el pueblo donde mejor se come en Aragón y es uno de los más bonitos de España

Comer bien y disfrutar de un entorno agradable es fácil en numerosos pueblos de Aragón. Que se una el encanto medieval y la recomendación de la Guía Repsol ya es más complicado de encontrar. Sin embargo, en este artículo de National Geographic se nos ha dado la clave.

La famosa revista habla de los mejores pueblos de Teruel para comer, en el listado de los 10 mejores pueblos, encontramos uno que está considerado de los más bonitos de España. En un rincón de Teruel encontramos varios restaurantes con muy buenas recomendaciones en TripAdvisor e incluso uno con un solete Repsol.

Cuando se habla de gastronomía en Aragón, pocos pensarían que el pequeño pueblo de Calaceite, en la comarca del Matarraña, puede robarse el protagonismo. Sin embargo, este rincón de Teruel, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973, no solo es un deleite visual con sus casas solariegas y calles empedradas, sino también un referente culinario reconocido por la Guía Repsol. Si buscas donde mejor se come en Aragón, este es el destino que no puedes ignorar.

Gastronomía que combina tradición y excelencia

En Calaceite, la gastronomía destaca por su arraigo en los sabores tradicionales del Bajo Aragón, reinterpretados con maestría. Entre los platos típicos locales encontramos la cassolada de arroz, el ternasco de Aragón y los dulces elaborados con almendras del Matarraña. El aceite de oliva con Denominación de Origen Bajo Aragón es un imprescindible que se suma a esta experiencia culinaria.

Dos restaurantes brillan especialmente:

Fonda Alcalá, un histórico establecimiento con casi un siglo de tradición, ofrece una cocina de temporada que realza productos locales como la trufa autóctona. Su ternasco asado a baja temperatura es una obra maestra que ha conquistado a locales y visitantes. Lo Molí de les Nenes, reconocido con un Solete de la Guía Repsol, es famoso por su menú sencillo pero extraordinario. Destacan sus patés vegetales artesanales y sus postres caseros, siempre acompañados por una atención inigualable.

Uno de los pueblos más bonitos de España

Además de comer bien, Calaceite está considerado uno de los pueblos más bonitos de España, y es un auténtico viaje en el tiempo. La Plaza de España, el renacentista Ayuntamiento, y la Iglesia de la Asunción son algunos de los tesoros arquitectónicos que merecen una visita. Para los amantes de la historia, el Museo Juan Cabré, dedicado al ilustre arqueólogo nacido en el pueblo, ofrece una visión fascinante de las raíces culturales de la zona.

Calaceite también tiene un lado bohemio: grandes nombres de la literatura, como José Donoso o Gabriel García Márquez, encontraron en este pueblo la inspiración para sus obras. Este espíritu creativo se respira todavía en sus calles.